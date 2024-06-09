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Formula 1 Kanada GP

Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"

Fernando Alonso, Aston Martin'in Kanada Grand Prix'si startı için iyi bir grid pozisyonu elde ettiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso, Kanada'da herkes için belirsiz geçen cuma gününün ardından karamsardı ve yarışta bazı kararlar alınırken gridin adeta 'kumar' oynayacağından bahsediyordu.
İki kez Dünya Şampiyonu sıralama turlarında takım arkadaşı ve yerel kahraman olan Lance Stroll'ün üç sıra önünde altıncı sırayı elde etti.
Alonso, zor bir seansın ardından takımın yarış için iyi bir pozisyonda olduğunu dile getirdi.
Aston Martin pilotu, "Zorlu bir sıralama oldu. Bence hava koşulları sebebiyle bugün kimse mükemmel bir tur atamadı. Bu benim için de geçerliydi."
"Bu yüzden start için iyi bir pozisyondayız, yarışta puan kazanma şansımız var."
"Q3'te her şeyi bir araya getiremedim, bu yüzden pole pozisyonundan sadece 0.2 saniye uzakta olduğunuzu görmek acı veriyor. Ama evet, sanırım herkes için aynı şey geçerli."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Bugün ve yarın uzun turlar olmadan lastik yönetimi yapacağız ve yarışta biraz bilinmeze doğru gideceğiz. Eğer yağmur yağarsa, geçiş lastikleri veya kuru lastikler için bir tur geç veya bir tur erken pite girerseniz yarışınız biter. Bu yüzden mükemmel bir zamanlama gerekiyor ve herkes biraz şansa ihtiyaç duyacak." dedi.
Alonso, yavaşça sezonun orta noktasına yaklaşırken takımın AMR24 aracına dair net bir resme sahip olduğunu da ekledi.
"İlk dokuz yarıştan sonra aracın tam bir resmine sahip olduk. Dolayısıyla burada biraz daha iyi bir hafta sonu bekliyorduk."
"Umarım artık sorunların üstesinden gelebilir ve her yerde rekabetçi olabiliriz."

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