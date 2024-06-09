Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"
Fernando Alonso, Aston Martin'in Kanada Grand Prix'si startı için iyi bir grid pozisyonu elde ettiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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