Alonso: "Sprint yarışlarının geleceğine taraftarlar karar vermeli"

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2021'de Silverstone, Monza ve Interlagos olmak üzere üç sprint deneme yarışı yapıldı.

Formula 1 bu formatı, üç yarış gününün de "anlamlı" bir aksiyona sahip olması için gerçekleştirdi.

2022'de ise sprint yarışları altıya çıkarılacak ancak McLaren CEO'su Zak Brown, bu yarışlar için verilecek bütçe konusunda henüz anlaşmaya varamadıkları için bu durumdan şüphe duyuyor.

Alonso'nun sprint yarışları hakkında olumlu bir görüşü var ancak formata devam edilip edilmeyeceğine taraftarların karar vermesini istediğini çünkü takımların spesifik bir tercihi olmadığını söyledi.

Alonso, Motorsport.com'a, "Bence bu format taraftarlar için yapıldı, gösteriyi geliştirmek ve yeni taraftarlar çekmek için yapıldı."

"Bu yüzden ne düşündüklerini onlara sormamız gerektiğini düşünüyorum. Hafta sonu hakkında ne düşündüler, neler iyiydi ve neler kötüydü? Eğer bir şey değiştirilecekse onlar karar vermeli."

"Çünkü takımlar için daha iyi ya da daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece farklıydı. Hafta sonuna farklı hazırlandık ama en sonunda herkes için aynıydı." dedi.

Alonso'nun Silverstone'daki ilk turu, beş aracı geçip grid pozisyonunu artırma şansı elde ettiği için sezonun ön çıkan anlarından biriydi.

Sıralama seansından önce sadece bir antrenman gerçekleştirildi ve bu da hafta sonunun yapısını genel olarak değiştirdi. Alonso bu kadar az antrenmanla aracı ayarlamanın daha zor olabileceğini ve geçtiğimiz sezon bu denemelerden keyif aldığını söyledi.

Alonso, "Mutluyum çünkü alışkın olduğumuz rutini biraz değiştirdi."

"Kapalı parka geçmeden önce sadece bir antrenman olduğu için daha fazla stres altında kaldık."

"Bizim için iyi gitti ve belki bu yüzden sprint yarışlar hakkında olumlu düşünüyorum." dedi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali de Formula 1'in birkaç tarafı hakkında olumlu konuştu. Global Taraftar Anketi, 167.000'den daha fazla taraftarın sporun gençler için daha ilgi çekici hale geldiğini gösterdi ve sprint sıralamasının da buna katkıda bulunacağını umduğunu söyledi.