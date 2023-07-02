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Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sprint yarışının bitimine üç tur kala daha fazla güç kullanmasına izin verildiğini söylerken, bir tur daha olsaydı Lance Stroll'ü geçebileceğini belirtiyor.

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Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, iyi başladığı sprint yarışında Lando Norris'in ikinci virajda neredeyse "durmasıyla" birkaç pozisyon kaybetti.

Lance Stroll'ün ardında kalan İspanyol sürücü, takım arkadaşının 1 saniye içerisinde ilerlese de bir türlü geçiş fırsatı yakalayamadı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "Takım arkadaşınızla savaşırken elbette daha temkinli oluyorsunuz."

"Sanırım onu geçmek için bir tura ve bir DRS fırsatına daha ihtiyacım vardı. Yedinci virajda çok yaklaşmıştım ama orası pek geçiş yapılabilecek bir viraj değil. Sonunda çok yakındı."

"Bence iyi bir mücadeleydi. Mühendisim sadece bitime üç tur kala geçiş için daha fazla güç kullanabileceğimi söyledi."

"Yine de güzel bir mücadeleydi." dedi.

Alonso, takım için pek çok puan almalarından memnun.

"Hızımız bu şartlarda kuru zeminle benzerdi. Aralarında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum."

"Şimdi pazar gününe odaklanıyorum. Yarışa yedinci sıradan başlayacağım, bakalım ne olacak? Fakat bugün çok iyi bir Cumartesi günüydü."

"Burası rekabet anlamında bizim için en iyi pist değil çünkü çok fazla düzlük var. Yine de bugün Ferrari'den üç puan, Mercedes'ten sekiz puan daha fazla aldık. Takımın bu kadar çok puan kazanabilmesinden dolayı mutluyum."

"Umarım yarın daha fazla puan alırız. Hava daha iyi olacak ve yedinci başlayacağım. Bakalım neler yapacağız? Kendime ilk beş hedefi koydum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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