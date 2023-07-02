Alonso, sprint yarışının son üç turunda "atak moduna" geçebilmiş
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sprint yarışının bitimine üç tur kala daha fazla güç kullanmasına izin verildiğini söylerken, bir tur daha olsaydı Lance Stroll'ü geçebileceğini belirtiyor.
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, iyi başladığı sprint yarışında Lando Norris'in ikinci virajda neredeyse "durmasıyla" birkaç pozisyon kaybetti.
Lance Stroll'ün ardında kalan İspanyol sürücü, takım arkadaşının 1 saniye içerisinde ilerlese de bir türlü geçiş fırsatı yakalayamadı.
Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "Takım arkadaşınızla savaşırken elbette daha temkinli oluyorsunuz."
"Sanırım onu geçmek için bir tura ve bir DRS fırsatına daha ihtiyacım vardı. Yedinci virajda çok yaklaşmıştım ama orası pek geçiş yapılabilecek bir viraj değil. Sonunda çok yakındı."
"Bence iyi bir mücadeleydi. Mühendisim sadece bitime üç tur kala geçiş için daha fazla güç kullanabileceğimi söyledi."
"Yine de güzel bir mücadeleydi." dedi.
Alonso, takım için pek çok puan almalarından memnun.
"Hızımız bu şartlarda kuru zeminle benzerdi. Aralarında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum."
"Şimdi pazar gününe odaklanıyorum. Yarışa yedinci sıradan başlayacağım, bakalım ne olacak? Fakat bugün çok iyi bir Cumartesi günüydü."
"Burası rekabet anlamında bizim için en iyi pist değil çünkü çok fazla düzlük var. Yine de bugün Ferrari'den üç puan, Mercedes'ten sekiz puan daha fazla aldık. Takımın bu kadar çok puan kazanabilmesinden dolayı mutluyum."
"Umarım yarın daha fazla puan alırız. Hava daha iyi olacak ve yedinci başlayacağım. Bakalım neler yapacağız? Kendime ilk beş hedefi koydum." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Alonso: "Hedefimiz podyum"
Alonso: "Hedefimiz podyum" Alonso: "Hedefimiz podyum"
Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"
Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor" Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"
Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"
Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje" Alonso: "Aston Martin, kariyerimdeki en güven verici proje"
Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"
Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz" Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"
Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"
Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor" Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"
Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız
Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız
Son Haberler
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.