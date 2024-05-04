Alonso sprint yarışı için heyecanlı değil: "Eğer mücadele edersek ceza alacağız"

Fernando Alonso, Çin GP hafta sonunda harika bir performans sergilemiş ve sprint yarışının yıldızlarından birisi olmuştu.

Fakat Carlos Sainz ile temas ettiği için hem zaman cezası aldı hem de kendisine üç ceza puanı verildi.

Miami'deki sıralama turlarında takım arkadaşı Lance Stroll'ün arkasında sekizinci en hızlı zamanı yapan Alonso, yarış için heyecanlı olmadığını söyledi.

"Sprint yarışı hiçbir şey ifade etmiyor."

"Mücadele edemiyoruz çünkü bunu yaparsak ceza alacağımızı biliyoruz."

"Yani yarın ne yaparsak yapalım eğlenmek için yapacağız. Bizim için çok ilginç olmayacak.”

Alonso, sıralama turlarında AMR24 içerisinde pek de iyi bir vakit geçirmiyor gibi görünüyordu.

İki kez dünya şampiyonu, “Bugün pistte çok fazla yol tutuş yoktu."

"Tüm seans boyunca yol tutuş seviyesini ve orta lastiklerden yumuşak lastiklere olan hamur değişimini okumak zordu."

"Zordu ama aynı zamanda herkes için aynıydı. Her iki araçla da üçüncü bölüme kaldık, ki hedefimiz buydu."

"Yarın neler olacağını göreceğiz. Henüz yarış temposuna bakamadık. Bu açıdan yarın öncesinde biraz belirsizlik var."

"Ne yapabileceğimizi göreceğiz. Biraz eğlenmeye çalışacağız.” dedi.