Alonso: "Sporu domine eden Honda ile tekrar çalışmak 'büyük bir zevk' olacak"

Alonso, daha önce McLaren'a motor tedarik eden Honda'ya sert sözler söylediği için iki taraf arasında büyük bir gerilim vardı.

Ancak bu gerilim yıllar içinde azaldı ve taraflar Alonso'nun yeni anlaşmasıyla, 2026'da Aston Martin'de beraber çalışacak.

Yeni kontratın ardından basına konuşan Alonso şöyle dedi: "Honda hem Formula 1'de hem de Formula 1'in dışında çok başarılı bir üretici oldu. Her zaman saygı duyduğum bir şirketti."

"McLaren'dayken, spora geri döndükleri yıllar bizim için işe yaramadı ama hemen ardından tüm sorunları çözdüler ve şu anda sporu domine ediyorlar."

"Son birkaç yıldır dünya şampiyonu oldular. Dolayısıyla 2026 için zaten çok güçlü bir temelleri olacağını düşünüyorum. Fakat aynı zamanda Sakura'da gerçekten güzel şeyler üretme kapasitesine de sahipler."

"Sakura'yı 2014, 2015 ve 2016'da ziyaret ettim. Son dönemde ziyaret etmedim ama orada gerçekten çok motive olduklarını biliyorum."

"2026'da sahip olacağımız sürdürülebilir yakıtları denemek için sabırsızlanıyorum."

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Daha önce de söylediğim gibi Aramco ile harika bir ortağımız var. Yani bunu bir kazan-kazan durumu görüyorum. Muhtemelen hepinizin bildiği gibi Japon kültürüne çok saygı duyuyorum. Japonya'dan yeni geldik, özel bir yarıştı, Japonya'da yarışırken her zaman özel bir kaskım olur. Sırtımda zaten samuray dövmesi var."

"Dolayısıyla Japonya ile her zaman pek çok bağım oldu. 2026 çok cazip görünüyor, McLaren Honda ve IndyCar'da yaşadığımız deneyimden sonra, şimdi tekrar birlikte çalışma fırsatımız olacak."

"Bu benim için gerçek bir zevk."

Alonso artık geleceğiyle ilgili sorularla karşılaşmayacağı için daha rahat davranabilecek.

Bu konuda İspanyol pilot şöyle diyor: "Çin güzel olacak! Basın toplantısına gittiğim zaman bakalım ne tür sorularla karşılaşacağım!"

"Elbette pek çok hamle olduğunu ve pek çok şeyin söylendiğini biliyordum fakat bunun dışında kalmaya çalıştım. Karar verme zamanı geldiğinde bunu yapacaktım ve baskı var diye acele etmeyecektim."

"Orada bir şey olup olmadığını görmek için beklemek gibi bir planım olmadı. İyi ya da kötü olsun, kendi kararımı kendim vermeye çalıştım ve en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım."

"Dolayısıyla, üç ya da dört yarıştan sonra, yarışmaya devam etme kararı aldım, hayatımın birkaç yılını daha feda etmeye hazırım. Şu noktada seyahat etmeye devam etmekten mutluyum. Kendimi zinde, fiziksel açıdan zirvede ve motive olmuş hissediyorum."

"Bu kararı verdikten sonra, Aston Martin ile anlaşmaya varmak çok kolay oldu. Bugün bunu duyurduk. Fakat söylentilere ya da diğerlerinin ne yaptığına bakmadan, kendi hızımızı kendimiz belirledik."

Alonso diğer takımlarla da temasta olduğunu söyledi fakat takım adı vermedi.

"Evet temas oldu fakat hangi takımlarla görüştüğüm konusunda kesin konuşmayacağım çünkü bence bu artık önemli değil. Bugün Aston Martin'in günü ve Aston için iyi haberler duyurma günü."

"Diğer yandan, tüm bunların normal tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Takımlar da sürücü ararken aynı şeyi yaparlar. Herkesle temasa geçerler, çok ilgilenmeseler bile pozisyonlarını ve sözleşme durumlarını bilmeniz gerekir. Her zaman her şeyi bilmek isterler."

"Benim için de aynısı oldu ama net bir hedefim yoktu. İlk önceliğim Aston'du."

"45 ya da daha fazla yaşında olmama rağmen yarışmaya devam edeceğim. Eğer bir gün motive olmadığımı hissedersem ya da bir gün yarışta iyi durumda olmadığımı görürsem veya hızlı olmadığımı düşünürsem... Sezonun bir noktasında hızlı olmadığımı fark edersem ve yarışın kendisi, sıralama ya da her neresi olursa olsun gerçekten iyi durumda olmadığımı anlarsam - Aston ile çok dürüst bir ilişkim olduğu için hızımı kaybettiğimi kabul ederim ve birlikte çözümler bulmamız gerektiğini söyleyen ilk kişi de ben olurum."

"Ancak bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini sanmıyorum. Japonya'da söylediğim gibi, muhtemelen şimdiye kadarki en iyi yarışlarımdan biri ve sadece beş gün önce yapıldı."

"Bu yüzden kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu yüzden herhangi bir sorun görmüyorum..."

"Lewis, Ocak ayında 40 yaşına girecek. Yani en azından hakkında konuşacağınız tek 40 yaş üstü pilot ben olmayacağım! Belki daha fazla sürücü olacak!"