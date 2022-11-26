Alonso: "Spora geri dönerken bazı endişelerim vardı"

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2018 sezonunun ardından spora iki seneliğine ara veren Alonso, 2021 sezonunda Alpine ile gride geri döndü. Dönüşünün ardından ilk birkaç yarışı spora yeniden alışmakla geçen İspanyol pilot, sonrasında eski seviyesine geri dönmeyi başardı.

Bu sezon ise kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyan Alonso, Alpine'in kendisine uzun vadeli bir kontrat vermemesi nedeniyle gelecek sezondan itibaren Aston Martin ile yarışacak.

Şu anda formunun zirvesine geri dönmüş gibi görünen Alonso'ya göre kendisinin yeniden bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı; nitekim İspanyol pilot, 2020 sezonundaki sezon sonu testlerinin ardından kendinden şüphe dahi ettiğini söylüyor.

Alonso. "Spora geri dönmek hiçbir zaman iyi ve rekabetçi olacağınızın garantisi değildir."

"Açıkçası iki yıl önce, 2020'deki genç sürücü testinden önce Abu Dhabi'de aracı ilk kez ayarlarken bazı endişelerim vardı. Bunun yanı sıra geçen yıl performansımdan ve sezonun gidişatından yüzde 100 memnun değildim."

"Bu yıl araçtan ve performanstan çok daha memnun kaldım, önümüzdeki diğer meydan okumalara çok daha hazır olduğumu düşünüyorum."

"Spora geri dönmeyi hafife alamazsınız; kendinizi yeniden yüzde 100 hissetmeniz için birkaç yarışa, hatta tam bir sezona ihtiyacınız var. Kendimi yeniden çok iyi bir seviyede hissettiğim için mutluyum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren'dan ayrılarak spora ara verdikten sonra elbet geri döneceğini bildiğini söyleyen Alonso, bu noktada 2021 kurallarını hesaba kattığını da ekliyor.

Alonso, "2018'de veda ederken ön kanadımda 'sonra görüşürüz' yazıyordu, yani herkes veda etmediğimi biliyordu. Kafamda her zaman 2021 kuralları ve geri dönmek için bir fırsat aramak vardı."

"Ancak spora ara verirken kafamda farklı hedefler vardı; Daytona'da, Dakar'da, Le Mans'ta yarışmak istiyordum. Formula 1 benim için öncelik değildi ya da artık kafam Formula 1'de değildi."

"Her şeye rağmen F1'i seviyorum, dolayısıyla 2021'de yeni kurallarla birlikte bir fırsat yakalayabileceğimi ve rekabetin yeniden şekillenebileceğini hissettim."

"F1'den uzak kaldığım o yıllarda tüm eksiklerimi tamamladım, halen evdeyken bu serileri izliyorum. Kurallara gelirsek: bir yıl gecikmeli devreye girmelerine rağmen ben yine de 2021'de yarışmaya döndüm." dedi