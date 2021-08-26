Alonso: "Spora, 2022'deki yeni kural dönemi için döndüm"

Alonso, 2 yıl boyunca F1 podoğundan uzak kaldıktan sonra 2021’de Alpine ile spora geri döndü. 2 kez dünya şampiyonu sezonun başında biraz zorlansa da her yarış hafta sonu daha da iyi sonuçlar elde etmeye başladı.

Yaz arası öncesindeki Macaristan Grand Prix’sinde İspanyol pilot, takım arkadaşı Esteban Ocon’un galibiyeti kazanabilmesi için 11 tur boyunca Hamilton’a karşı savunma yaptı. Bunun sonucunda Alpine, Ocon ile sürpriz bir galibiyet kazanmış oldu ve Alonso da takım ruhuna sahip olduğunu herkese göstermiş oldu.

Belçika Grand Prix’si basın toplantısında verdiği demeçte Alonso, Macaristan’daki yarışın ardından takım olarak yaz arasına iyi bir ruh haliyle başladıklarını söyledi ve şu anda sezonun ikinci yarısı için hazır olduğunu belirtti.

"Evet, sadece bizim için değil, aynı zamanda mekanikçiler için de bir ara vermek güzeldi, takımdaki herkesin buna gerçekten ihtiyacı vardı. Macaristan da takım için çok güzel bir yarış oldu. Bu yüzden iyi bir ruh hali ile tatile gittik. Üç haftalık yaz arasının ilk haftasında tatile gittim. Son iki hafta normal antrenman rutinime geri döndüm ve biraz da karting yaptım. İspanya'daydım. Yaz arası çok güzeldi ve şimdi şampiyonanın bu son bölümü için hazırım."

Bugün Alpine’le kontratını yenilediğini açıklayan Alonso, bu kararı vermelerinin uzun sürmediğini çünkü spora aslında yeni kural dönemini deneyimlemek için döndüğünü söyledi.

“Hayır. Yani, kafamda her şey 2022 ve yeni kurallar için planlanmıştı. Muhtemelen spora geri dönmemin sebebi de buydu yani önümüzdeki seneki [yeni kural dönemi]. Ancak takımın da güvenine sahip olmalısınız ve sezonun bu ilk bölümünde iyi yarışlar çıkarmalısınız. Bu yüzden, bu konuda şüphe yoktu.”

“Fakat kontratımız 1+1 şeklindeydi. Yani bir noktada, 2022 için aynı fikirde olmalıydık. Takımdan çok memnunum, geri dönmüş olmaktan çok mutluyum ve gelecek yılı çok merakla bekliyorum. Göründüğü kadarıyla takım da şu anda yaptığım işten memnun. Karar vermek bir dakikamızı aldı."

Bu hafta sonu için beklentileri hakkında görüşlerini ise Alonso, şu şekilde dile getirdi: "Umarım [rekabetçi oluruz]. Geçen yıla baktığımda, Renault'nun burada oldukça güzel bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden buraya rekabetçi olabileceğimizi düşünerek olumlu bir yaklaşımla geliyoruz.

“Fakat, aynı zamanda nerede olduğumuzu biliyoruz ve maksimum hedefimiz cumartesi günü sıralamaların üçünü bölümüne kalmak ve pazar günü yarışta puan kazanmak. Ancak hava durumu, bütün hafta sonu için bir tehdit, bu yüzden belki bundan faydalanabiliriz, Macaristan'da yarışın başında birkaç damla yağmur işimize yaradı. Bu nedenle, burada ne olacağını göreceğiz."