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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Spa'da karşımıza çıkan her şansı kullanmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP için sabırsızlandığını ve karşılarına çıkan her fırsatı kullanmaları gerektiğini söyledi.

Alonso: "Spa'da karşımıza çıkan her şansı kullanmalıyız"

Alpine, Macaristan'da elde ettiği zaferin ardından şampiyonada beşinci sıraya yükseldi ve Belçika'ya pozitif bir ivme ile gidiyor.

Son yarışta dördüncü olan Alonso, Spa öncesi şöyle konuştu: "Takım Macaristan'da harika bir sonuç elde etti ve Esteban Formula 1'deki ilk zaferini kazandı. Hafta sonu boyunca iyi görünüyorduk ve Cumartesi günü iki araçla da sıralama turlarında son bölüme kaldık."

"Hungaroring'de yağmur yağdığında, her zaman ilginç şeyler oluyor ve bu sefer de öyleydi. Yarış boyunca sakin kaldık ve planımızı uyguladık. Takımdaki herkes zaferin tadını çıkardı."

"Açıkçası sezonun ilk bölümü uzundu ve bataryalarımızı yeniden doldurmak biraz vakit aldı. Bisikletimi sürdüm, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim ama çok geçmeden piste geri döndüm ve karting pistimde biraz eğlendim."

"Dinlenme fırsatı bulduğumuz için mutluyum, şimdi kaydettiğimiz ilerlemeyi sezonun ikinci yarısında geliştirmemiz gerekiyor. Yaz arasındaki sonraki ilk yarışı hep sevmişimdir"

"Spa zaten harika bir pist ve modern Formula 1 araçlarıyla orada yarışmak çok güzel. Günümüz araçlarını Eau Rouge'da sürmek inanılmaz olacak.

"Spa, yarışların her zaman eğlenceli olduğu geleneksel eski tarz pistlerden biri. Hava bazen tahmin edilemez olabiliyor ve tıpkı Budapeşte'de olduğu gibi her şansı değerlendirmemiz gerekiyor."

"Önümüzde Spa ve Monza gibi iki geleneksel pistin yanı sıra, benim için yeni olan  Zandvoort'ta arka arkaya üç yarışlık bir yarış serisi olacak. Amacımız mümkün olduğunca çok puan kazanmak ve Macaristan'da sergilediğimiz takım ruhunu geliştirmek."

Esteban Ocon ise, Macaristan'daki zaferin verdiği güvenle Belçika'ya gidiyor.

"Yaz arasından sonra Belçika'ya, bir önceki yarışın galibi olarak gitmeyi hiç beklemiyordum! Hâlâ bu eşsiz duyguyu yaşıyorum. Bu başarı tam zamanında geldi ve iki haftalık tatilimi ailemle ve arkadaşlarımla birlikte bunu hatırlayarak geçirdim."

"Gerçekte ne olduğunu şimdi anladığımı söyleyebilirim! Fakat artık sezonu devam ettirmenin vakti geldi ve buna Belçika'da başlıyoruz. Macaristan'da başarılı bir an yaşadık ve elbette bunu tekrarlamak harika olur. Fakat gerçekçi olmak gerekiyor ve iyi bir sonuç göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Spa'da hava zorlayıcı olabilir ancak pistin kuru veya yağmurlu olmasına bakılmaksızın her türlü şarttan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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