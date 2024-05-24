Alonso: "Sorunları diğer takımlardan daha hızlı çözeceğiz"

Aston Martin, 2023'te İspanyol pilotun ilk sekiz yarışta altı podyum elde etmesiyle sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Ancak rakipleri Mercedes, Ferrari ve özellikle McLaren son 12 ayda daha büyük kazanımlar elde ettikçe, Aston gelişim yarışına ayak uydurmakta zorlandı ve o zamandan beri beşinciliğe geriledi.

Pistteki ilerlemesi duraklasa da, Stroll'ün sahibi olduğu takım, yeni bir rüzgar tünelinin de yolda olduğu yeni Silverstone merkezinde hâlâ bir inşa aşamasında.

Motorsport.com'un Aston'un F1'in gelişim yarışında geride kalmamak için tüm doğru ekipmana sahip olmaya başladığından emin olup olmadığı sorusuna Alonso şöyle yanıt verdi: "Bu karmaşık bir spor."

"McLaren geçen yıl Avusturya'daki yedinci yarışa kadar Q1'de elenmemek için mücadele ediyordu. Harika bir ekipleri, harika tesisleri ve arkalarında harika bir markaları var. Artık bunu aştılar."

"Geçen yıl sezon ortasına kadar bakılacak ve kopyalanacak takım bizdik. Ama birdenbire iki ya da üç adım geriye gidebiliyorsunuz."

"Bu yüzden şimdi kendimize odaklanmalı ve oraya geri dönmeliyiz."

"Diğer takımlardan farklı olarak büyük bir liderimiz var. Arkamızda sadece takımın sahibi değil, aynı zamanda son derece rekabetçi bir kişi var."

"Onun sayesinde işleri diğer takımlardan daha hızlı çözeceğimizi düşünüyorum."

Aston Imola'da aracını geliştirdi, ancak yeni parçaların amaçlandığı gibi çalıştığı düşünülse de hem Alonso hem de Lance Stroll AMR24'ün yol tutuşuyla mücadele etti.

Ayrıca üçüncü antrenman seansı kazasının ardından yarışa pit yolundan başlamak Emilia-Romagna GP'sinin Alonso için bir 'test seansına' dönüşmesine sebep oldu.

Alonso bunun aracın zayıflıklarının üstesinden gelmeye çalışmak için faydalı olduğunu düşündü.

"İlk beş ya da ilk yedi için mücadele etmediğinizde, bazen bir ayarlama ya da test hafta sonuna geçersiniz. Aracın sorunlarını çözmeyi, o hafta sonunu bırakmayı ve bir sonrakinde sıfırdan başlamayı tercih ederim."

"Imola'da üçüncü antrenman seansında, ardından sıralama turlarında ve yarışta biraz böyle oldu, tabii ki bu bir taraftan iyi bir şey çünkü belki de sorunların çözümünü biraz hızlandırıyorsunuz."