Alonso: "Sorunlara rağmen pozitif bir gün"

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Aston Martin için testlerin ilk günü nispeten zorlu geçti. Sabah yaşanan elektrik problemi, Felipe Drugovich'in 1 saat kaybetmesine neden oldu.

Öğleden sonra direksiyona geçen Alonso ise, takımın pit stop antrenmanı esnasında tabana hasar vermesinden ötürü yaklaşık 45 dakikayı garajda geçirdi.

Günü buna rağmen ikinci bitiren Alonso, şöyle konuştu: "AMR23 ile Bahreyn'de gerçekleştirdiğimiz ilk resmi test gününden genel anlamda mutluyum."

"Takım olarak toplamda 100 tura ulaştık. Çözmek zorunda kaldığımız bazı küçük sorunlara rağmen ilk gün için güçlü bir başlangıç oldu."

"Hâlâ pek çok farklı şeyi deniyoruz, bu nedenle attığımız her tur önemli ve piste her çıkışımızda araç hakkında yeni şeyler öğreniyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu ilk adımlar her zaman ilgi çekicidir ve şu ana kadar yaptığımız hazırlıklardan büyük keyif aldım."

"Bugün edindiğimiz bilgileri ve öğrendiklerimizi yarın durumu daha iyi hale getirmek için kullanacağız."

Son olarak araç performans şefi Tom McCullough da açıklamalarda bulundu.

"Genel olarak sağlam bir ilk gündü. Biraz zaman kaybetmemize neden olan birkaç sorun yaşadık fakat araç çalışmaya başladığı anda, sahip olduğumuz test programını yerine getirdik."

"Önümüzdeki hafta yapılacak yarış öncesinde mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyoruz ve kaybettiğimiz bu zamanı, geriye kalan iki günlük süre zarfında telafi etmeye çalışacağız."

"AMR23 şu ana kadar yaptığımız tüm değişikliklere iyi tepki verdi ve Fernando yarın piste çıkıncaya kadar, topladığımız tüm verileri incelemeye devam edeceğiz."

"Fernando, öğleden sonraki seansta iyi bir ilerleme kaydetti ve yeni araca, lastiklere ve etrafındaki insanlara alışmaya devam ediyor."

"Geri bildirimleri son derece değerliydi ve AMR23 hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ederken, bizim için son derece faydalı olacak."