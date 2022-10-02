Alonso: "Sorunlar yüzünden 60 puan kaybettik"

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Fernando Alonso, bugün itibariyle Formula 1 tarihinin en çok yarışa katılan pilotu oldu ancak bu özel yarış kendisi için pek iyi bitmedi.

Altıncı sırada götürdüğü yarışta Max Verstappen'e karşı yerini iyi şekilde savunan Alonso, motor sorunu nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Bu yıl bir kez daha mekanik sorun yaşayan İspanyol pilot, hayal kırıklığının büyük olduğunu söylüyor.

Alonso, "Yarış dışı kalmak gerçekten çok üzücü. Çok önemli puanlar kaybettik."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bir kez daha 8 puan ya da 10 puan kaybettik. Yıl boyunca sanırım 50 puan kaybetmiştik ve şimdi bir 10 puan daha kaybettik. Şampiyonada mekanik sorunlarla 60 puan kaybetmek kabul edilemez."

"Tüm hafta sonu boyunca iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum ve yine mekanik bir arıza nedeniyle her şey yarıda kaldı."

"Bu yarışta her iki Alpine'in de yarış dışı kaldığı doğru, ancak biri 13. sıradaydı ve puan barajında değildi. Bu yüzden biri için pek bir şey değiştirmedi ancak benim tarafımda neredeyse her şeyi değiştirdi."

"İyi olan şu ki bir sonraki yarışa çok fazla zaman yok. Yeniden araca geçmek için sabırsızlanıyorum, Suzuka en sevdiğim pistlerden biri ve Japon taraftarlar da öyleler."

"Bu yüzden Japonya'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Orada tekrar puan almaya çalışacağız."

"Tokyo'da birkaç gün dinleneceğim çünkü burayı seviyorum." dedi.

Alonso, takımın genel temposuyla ilgili de şunları ekledi: "Bu hafta sonu hızımızla gurur duyabiliriz. Hem Cumartesi hem de bugün beşinci veya altıncı pozisyonlar için mücadele ettik."