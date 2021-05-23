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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Sorun trafik değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör
Yardımcı Editör:
Adam Cooper

Alpine pilotu Fernando Alonso, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında neden yavaş kaldığıyla ilgili daha fazla analiz yapmak istiyor ve geride kalmasını trafiğe bağlamıyor.

Alonso: "Sorun trafik değil"

Kariyerinin en kötü Monako sıralama turlarından bir tanesini geçiren Fernando Alonso, sıralama turlarını 17. sırada tamamladı ve ilk bölümde elendi.

Seansın ardından konuşan İspanyol pilot, "Açıkçası harika bir gün değildi. Monako'da ön taraftan başlamayı daha çok istiyorsunuz ancak maalesef bu hafta sonu tempo sıkıntısı çekiyoruz. Arka tarafında zorlu bir yarışla karşı karşıya olacağız. Strateji ya da böyle bir şey denemek çok zor olacak. Bu yüzden evet, yarın bizim için gerçekten uzun bir gün olacak. Fakat buna hazırız."

"Aslında sıralama turlarına kadar hafta sonu benim için kötü gitmiyordu. Birinci antrenman, ikinci antrenman ve üçüncü antrenmanda daha rekabetçiydim. Sıralama turlarına geldiğimizde ise, açıkçası lastikleri bu hafta sonu doğru sıcaklığa getirmek gerçekten kolay değil ve her iki denememde de trafikten ve bunun gibi şeylerden etkilendim. Bunun oyunun bir parçası olduğunu biliyorum ve herkes için durum aynıydı. İkinci bölüme kalmayı başaramadık ve şimdi sonraki fırsat için hazırlamalıyız." dedi.

Bu hafta sonu Portimao ve Barselona'ya kıyasla nerede sorun yaşadığı sorusuna Alonso, "Genel yol tutuş. Genel olarak yol tutuş eksikliği yaşadık. Bir denge sorunu ya da araçla ilgili bir sorun değildi. Her iki aracın da tüm seanslardaki yol tutuş seviyesi çok düşüktü. Portekiz ve Barselona'da çok rekabetçiydik, haliyle Monako'da iyi bir hafta sonu geçireceğimizi düşündük. Fakat iyi değildi. Muhtemelen dediğim gibi lastiklerin yol tutuş seviyesi veya lastikleri olması gereken aralığa getirmek en büyük faktörlerdi ki bunlar büyük farklar yaratabiliyor."

"Ayrıca bazı takımlar burada önceki yarışlardan çok daha rekabetçi göründüler. Alpine gibi bazı takımlar da önceki kadar rekabetçi değildi. Yani daha fazla analiz yapmamız lazım. Bir sonraki sefere daha iyisini yapmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Erik Junius

Alonso, pazar günü için de beklentiyi düşük tuttu.

"Yarıştan çok fazla şey beklemiyorum. Gerçekten Monako'da önemli sıralar kazanma şansınız pek yok. Belki ıslak bir yarış ve bunun gibi bir şey olursa o zaman durum farklı olabilir. Ancak yarınla ilgili herhangi bir yağmur tahmini yok. Dürüst olursam, puan almak çok zor olacak."

"Burada yeni bir direksiyon deniyoruz ve benim için daha iyiydi. Bu hafta sonu tüm antrenman seanslarında gördüğümüz üzere biraz daha güven hissederek sürebiliyorum. Elbette yapacak çok işimiz var ama bence nerede ve neyi geliştirmemiz gerektiği bizim için çok açık."

"Bugün trafik vardı evet, ama herkes için trafik vardı. Yani ilk bölümün normal olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 20 aracı üç kilometrelik bir piste sığdırmaya çalışıyorsunuz, haliyle trafik tabii ki olacak ama sanırım herkes trafiğe takıldı. Yani bu bizim için sorun olmamalı."

Alonso böylelikle ark arkaya dördüncü kez yaklaşık yarım saniye farkla Esteban Ocon'un gerisinde kalmış oldu.

Sıralama turları için endişeli olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bu pistte çok özel bir ayar gerekiyor. Aracınız bu pistte en iyi şekilde çalıştırmak için çok özel bir ayar gerek. Belki ayar anlamında Singapur'la benzer olabilir, fakat tamamen farklı sıcaklıklar var. Bu yüzden çok fazla endişelenmemiz gerektiğini sanmıyorum."

"Çok çalışıyoruz, takıma elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Aynı şey 2022 için de geçerli. Bu yıl şampiyonluğu kazanamayacağımız garanti. Bu yüzden takımı daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz ve gelişmemiz gereken tüm alanları analiz ediyoruz. Yani bunun gibi hafta sonları bir takım olarak bizi daha güçlü hale getirecek. Sonuçta zorluklardan çok şey öğreniyoruz ve bu yüzden çok endişelenmiyorum." cevabın verdi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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