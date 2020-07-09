Alonso: "Hikayenin sonu nasıl biterse bitsin mutlu olacağım"

Fernando Alonso, 2020 yılının ardından Renault ile Formula 1'e dönecek ve kimileri bunun yanlış bir hamle olduğunu düşünüyor.

Ancak Alonso, başarının geleceğinden şüphesi olmadığını, ama gelmese bile hiçbir pişmanlık duymayacağını söyledi.

"Şimdi tahmin yapmak zor. Şimdiden 2022'yi hayal etmek zor. Ama 2021, 2022 veya 2023'te ne olursa olsun her şeyden memnun olacağım. Bunun nedeni motivasyonumun olmaması değil. Sadece istediğim şeyi, istediğim zamanda yapabiliyor olmam çok büyük bir ayrıcalık."

"Ben Oviedo'dan gelen bir çocuğum, annem bir alışveriş merkezinde çalışıyordu ve babam patlayıcı fabrikasındaydı. 18 yıl sonra yarışmayı bıraktım ve istediğim en ikonik yarışlarda yarıştım. Sonra da Formula 1'e dönmeye karar verdim. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, bu bir gerçek. Bunu takdir ediyorum ve tüm gücümle tutuyorum."

"Her ne olursa olsun, Formula 1'e büyük bir sevinç ve gururla dönüyorum."

"Motor sporlarının futbol ya da atletizm kadar fiziksel bir spor olduğunu düşünmüyorum, bu canlılığa ihtiyacınız var. Tenis ile bunu görebiliyoruz. Seriyi domine eden üç büyük isim 20 yaşında değil ve hakim olmaya devam ediyorlar."

"Mercedes'te Bottas, Hamilton'dan daha genç. F1'de yaşı konuşmak aptalca, motor sporlarında önemli olan kronometre."

"Dakar'daki Carlos Sainz ile mükemmel bir örneğimiz var, hepimizi geçti çünkü daha hızlıydı, daha yetenekliydi ve işleri nasıl geliştireceğini biliyordu. Gençlere karşı değilim, bence onlar sporun geleceği, ama bunu sadece kronometrede görebilirsiniz."

Alonso, koronavirüs döneminde birkaç hafta boyunca hastalandığını belirtti.

"Pandeminin başlangıcında hastaydım. Birkaç kez hastaneye gittim ve bana çok fazla test yaptılar. Ama sonunda ne olduğunu bulamadık. Sürekli koronavirüs testi yaptırdım ama hep negatif çıktı. Bütün bunlar beni çok etkiledi, biraz gücümü kaybettim, çok kilo verdim."

"Muhtemelen Dakar'a kıyasla beş veya altı kilo verdim."

"Ama kendimi iyi hissetmeye başladığımda hemen antrenman yapmaya başladım. Şimdi çok iyi hissediyorum. Seyahat etmeye hazırım, farklı şeyler yapmaya hazırım ve zaten simülatörde çalışıyorum. Bu yüzden 25 yaşında olduğumdan daha iyi hissediyorum."

"Fiziksel olarak yaptığımız son testlerde, şimdiye kadar sahip olduğum tüm rakamları geride bıraktım. Bu, hem onları hem de herkesi şaşırttı. Çok iyiyim ve mutluyum."