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Formula 1 Çin GP

Alonso: "Sonuçtan memnunum"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, takımın Çin'de ortaya koyduğu performanstan gayet memnun.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, bugün Çin'de gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında çok iyi bir performansla üçüncü oldu.

Alonso, ıslak zeminde tecrübesini konuşturmasının ardından şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse oldukça stresli bir gündü. Yani Q1'de hava tahmin radarına bakıyorduk ve ilk dakikadan itibaren yağmur tehdidi vardı."

"Q1'de biraz ilerleme kaydettik, sanırım Q2'de de benzer noktadaydık, sekizinci veya dokuzuncuyduk. Yani kuru zeminde çok rekabetçi değildik."

"Sonrasında Q3'ün sonunda yağmur yağdı ve her tur şartlar farklıydı."

"Lastikler her tur biraz daha iyiydi ama pist yağmurla birlikte kötü durumdaydı. Bu yüzden yol tutuş seviyesiyle, almak istediğiniz risk seviyesini belirlemek zordu."

"Yine de bu sonuçtan çok memnunum."

Aracın yarışta ne kadar güçlü olacağı sorusuna Alonso, "Henüz net bir fikrim yok. Bunu yarın öğreneceğiz."

"Yarın bir sprint yarışı ve pazar günü ana yarış yapılacak. Yani çok fazla tur atacağız."

"Bakalım yarın puan toplayıp, pazar günü için iyi bir sıralama seansı geçirebilecek miyiz?" cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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