Alonso: "Sonuçtan memnunum"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, takımın Çin'de ortaya koyduğu performanstan gayet memnun.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, bugün Çin'de gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında çok iyi bir performansla üçüncü oldu.
Alonso, ıslak zeminde tecrübesini konuşturmasının ardından şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse oldukça stresli bir gündü. Yani Q1'de hava tahmin radarına bakıyorduk ve ilk dakikadan itibaren yağmur tehdidi vardı."
"Q1'de biraz ilerleme kaydettik, sanırım Q2'de de benzer noktadaydık, sekizinci veya dokuzuncuyduk. Yani kuru zeminde çok rekabetçi değildik."
"Sonrasında Q3'ün sonunda yağmur yağdı ve her tur şartlar farklıydı."
"Lastikler her tur biraz daha iyiydi ama pist yağmurla birlikte kötü durumdaydı. Bu yüzden yol tutuş seviyesiyle, almak istediğiniz risk seviyesini belirlemek zordu."
"Yine de bu sonuçtan çok memnunum."
Aracın yarışta ne kadar güçlü olacağı sorusuna Alonso, "Henüz net bir fikrim yok. Bunu yarın öğreneceğiz."
"Yarın bir sprint yarışı ve pazar günü ana yarış yapılacak. Yani çok fazla tur atacağız."
"Bakalım yarın puan toplayıp, pazar günü için iyi bir sıralama seansı geçirebilecek miyiz?" cevabını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar