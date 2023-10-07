Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton: "Burada bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Alonso: "Sonuçtan çok memnunum"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında elde ettiği sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Zorlu geçen birkaç yarışın ardından Fernando Alonso, Katar GP'ye çok iyi başladı ve sıralama turlarıdna dördüncü oldu.

Zaman zaman pistteki en hızlı isim olan Alonso, gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Alonso şöyle konuştu: "Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuçtan çok memnunum."

"O kadar da rekabetçi olmadığımız birkaç hafta sonunun ardından Pazar günkü yarışa 4. sıradan başlayacağım için çok mutluyum."

"Bugün aracı kontrol altında tutmak çok zordu çünkü pist çok kaygandı, güçlü bir rüzgar vardı."

"Fakat antrenmanlarda aracın iyi bir tempoya sahip olduğunu hissettim ve sıralama turlarında da bunu doğruladım."

"Ancak şu ana kadar sadece ilk adım atıldı. Yarın bir sprint yarışımız olacağı için, iki günde de puan kazanma fırsatımız olacak."

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Takım patronu Mike Krack de Alonso'nun çalışmalarını övdü ve "Fernando bu gece çok iyi turlar attı ve bu da Pazar günkü yarışa 4. pozisyondan başlamamızı sağlayacak." diye ekledi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Burada bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Perez: "Araçta hasar var, pazar günü ceza alabiliriz"

Perez: "Araçta hasar var, pazar günü ceza alabiliriz"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Araçta hasar var, pazar günü ceza alabiliriz" Perez: "Araçta hasar var, pazar günü ceza alabiliriz"

Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti"

Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti"

Formula 1
Katar GP

Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti" Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti"

Son Haberler

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

F1 Formula 1
Katar GP

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol