Alonso: "Sonuçtan çok memnunum"

Zorlu geçen birkaç yarışın ardından Fernando Alonso, Katar GP'ye çok iyi başladı ve sıralama turlarıdna dördüncü oldu.

Zaman zaman pistteki en hızlı isim olan Alonso, gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Alonso şöyle konuştu: "Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuçtan çok memnunum."

"O kadar da rekabetçi olmadığımız birkaç hafta sonunun ardından Pazar günkü yarışa 4. sıradan başlayacağım için çok mutluyum."

"Bugün aracı kontrol altında tutmak çok zordu çünkü pist çok kaygandı, güçlü bir rüzgar vardı."

"Fakat antrenmanlarda aracın iyi bir tempoya sahip olduğunu hissettim ve sıralama turlarında da bunu doğruladım."

"Ancak şu ana kadar sadece ilk adım atıldı. Yarın bir sprint yarışımız olacağı için, iki günde de puan kazanma fırsatımız olacak."

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Takım patronu Mike Krack de Alonso'nun çalışmalarını övdü ve "Fernando bu gece çok iyi turlar attı ve bu da Pazar günkü yarışa 4. pozisyondan başlamamızı sağlayacak." diye ekledi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images