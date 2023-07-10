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Alonso: "Sonuçlar bizi endişelendirmiyor"

Fernando Alonso, Aston Martin'in son dönemde sergilediği performanstan endişe duymuyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Aston Martin, bu yıl bazı yarışlarda çok iyi görünse de, bazı yarışlarda beklentileri karşılayamadı ve Silverstone o yarışlardan birisiydi.

İngiliz ekip, hafta sonu boyunca tempo olarak rakiplerinin ardında kaldı.

Alonso, yedinci tamamladığı yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarışta yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve takım için zor bir hafta sonunda yedinciliği kazandık."

"Yarış sırasında doğru stratejiyi uyguladığımızı ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Tüm hafta sonunu analiz etmemiz gerekiyor ancak bu sonuç bizi endişelendirmiyor."

"2023'te beklediğimizden daha iyi bir performans sergiliyoruz ve önümüzde daha birçok yarış var. Sadece iki yarış önce zafer için mücadele ediyorduk, dolayısıyla sezon ilerledikçe pek çok iniş çıkış olacak."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Silverstone'da yarışmak ve Aston Martin'in aldığı desteği görmek harikaydı. Bakalım Macaristan'da daha iyisini yapabilecek miyiz?"

Alonso, hafta sonunun tamamında hız eksikliği yaşadıklarını kabul ediyor.

"Hafta sonu, bir bütün olarak geride kaldık, genel bir tempo eksikliğimiz vardı. Yarıştaki tablo da farklı değildi."

"Tempo sorunları yaşasak da strateji sayesinde maksimumu almayı başardık. Yedinci olmamı sağlayan doğru kararlar için takıma minnettarım. Bence almamız gerekenden çok daha fazlasını aldık."

"Silverstone pisti aracımıza pek de uymuyor. Ayrıca lastikleri de çok iyi çalıştıramadık... Tüm hafta sonunu detaylı şekilde analiz etmeliyiz ancak durumla iyi baş ettik. Macaristan'da takımın yeniden rekabetçi olmasını umuyorum."

"Aracımızın temposu beni çok endişelendirmiyor. Bu sezon beklenenden çok daha iyiyiz ve yılın başında hayal bile edemediğimiz sonuçlar için mücadele ettik. Uzun vadeye odaklanmak daha önemli."

"Her hafta sonu yedinci mi, dördüncü mü yoksa podyum mu alacağız diye endişelenmiyoruz. Mümkün olduğunca yapıcı olmalı ve hızımız konusunda rahat olmalıyız."

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