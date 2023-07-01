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Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında yedinci olmasına rağmen mutlu görünüyor.

Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Avusturya'nın Aston Martin'e uyduğu yönünde görüşler vardı fakat cuma günkü sıralama turlarında Lance Stroll altıncı, Fernando Alonso ise yedinci oldu.

İki pilotun da tur zamanları birkaç kez silindi.

Günün ardından konuşan Alonso, "Sıralama seansından sonra kendimi gayet iyi hissediyorum. Buradaki sıralama turlarında tur zamanları birbirine çok yakın olduğu için her zaman büyük bir rekabet oluyor."

"Üç seansta da zaman tablosunda, bazı araçlar arasında sadece birkaç ondalık olduğunu gördük."

"Q2'de tur zamanımız silindi, bu da bizi ekstra bir lastik seti kullanmaya itti. Sonuç olarak 3. bölümde yeni lastiklerle sadece bir şansımız kaldı ve bu harika bir durum değildi."

"Yine de altıncı ve yedinci sıralar bizim için güçlü başlangıç pozisyonları."

"Yarın yağmur ihtimali var, Pazar günü ise kuru zeminde geçecek gibi görünüyor. Yani hava durumu ilginç ve heyecan verici olacak."

"Araçta kendimi gayet iyi hissediyorum ve hafta sonunun geri kalanı için iyimserim." dedi.

Lance Stroll ise Alonso'nun önünde tamamladığı sıralama turlarından memnun kaldı.

"AMR23'ün bugünkü hissiyatından ve son turumdan memnunum; bence bu sıralama seansından elde edebileceğimiz her şeyi aldık."

"Pist limitlerinden ötürü hızlı virajlarda birkaç turum silindi ama durum herkes için aynıydı. Bu, burada görmeye alışık olduğumuz bir şeydi."

"Yarınki sprint seansları için bizi zorlu koşullar bekliyor gibi görünüyor, bu yüzden Pazar günkü yarışa sağlam bir başlangıç pozisyonuyla girebilmek güzel olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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