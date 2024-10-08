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Formula 1

Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

Fernando Alonso, son yarışlarda güvenlik aracı görülmemesinin arkasındaki nedenin, pilotların mevcut araçları sürme şeklinden kaynaklandığını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
The safety car Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

The safety car Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 şu anda güvenlik aracının devreye girmediği dokuz yarışlık bir seriye sahip ve 2003 Macaristan GP'si ile 2004 İspanya GP'si arasındaki boşluktan bu yana ilk kez böyle bir durum yaşanıyor.

Bu seri aynı zamanda F1'in ilk kez güvenlik aracı devreye girmediği Singapur Grand Prix'sini de içeriyor.

Alonso, yeni yer etkili araçların özelliklerinin bunun sebeplerinden biri olduğunu düşünüyor.

Aston Martin pilotu, "Bu araçları kullanmak kolay değil, bence araçlardaki en büyük sorun %100'ü elde etme konusu."

"Yani %90 ile sürdüğünüz takdirde bazen daha hızlı oluyorsunuz çünkü aracı uygunsuz bir açıya veya sürüş yüksekliğine getirmemiş oluyorsunuz. Sınırları zorlamadan da, %90 sürüşle hızlı olabilirsiniz." dedi.

Alonso, mevcut araçların performansının, sınırlar zorlandığında son derece kafa karıştırıcı hale gelebileceğini söylüyor.

"Bakü buna çok iyi bir örnekti."

"Lando'nun sorunuyla birlikte Q1'de 15. sıradaydım, eğer öyle olmasaydı yarışa 16. sırada başlayacaktım."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Yedi dakika sonra başka bir lastik seti taktım ve Q2'de 5. sıraya yerleştim. Aynı şekilde sürmeme rağmen turumu yaklaşık 1.1 saniye kadar iyileştirdim."

"Aynı noktalarda fren yapıyordum, yaptığım şeyler tamamen aynıydı ama 1.1 saniye ilerleme kaydettim. Bazılarımızda ise tam tersi oldu: Q1'de çok hızlıydılar ve Q2'de yavaşladılar. Yani bazen ne zaman hızlı, ne zaman yavaş olduğumuzu ve nedenini açıklayamıyoruz."

"Bu yüzden bazen hepimiz %90'la gittiğimiz için lastiklere, yakıt ekonomisine ve tüm bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Böylelikle çok fazla sorun, kaza ve dolayısıyla güvenlik aracı görmüyoruz."

"Bu hızda sürdüğünüzde araçlar daha mutlu oluyor. Elbette bu bir pilotun doğasına aykırı; çünkü normalde yeni bir lastik takarsınız ve yapabiliyorsanız %110 ile gidersiniz. Ancak bu araçla bazen bunu yapmamanız gerekiyor."

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