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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Son yarışa kadar Alpine için elimden geleni yapacağım"

Fernando Alonso, sezonun kalan kısmında en iyi performansını gösterip, Alpine ile olan macerasını iyi şekilde tamamlamak istediğini dile getirdi.

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Alonso: "Son yarışa kadar Alpine için elimden geleni yapacağım"
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Fernando Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılacak ve artık takımla son dokuz yarışına çıkmaya hazırlanıyor.

Belçika GP öncesi konuşan Alonso, "Ağustos ayında hepimiz yarışları özlüyoruz ama bir araya ihtiyacımız oluyor."

"Motor sporlarında geçirdiğim yirmi yılın ardından, özellikle de bu kadar yoğun bir takvim söz konusuyken, dinlenme döneminin çok önemli olduğunu biliyorum. Aynı zamanda antrenmanlara devam etmek de aynı derecede önemli çünkü aradan sonra yarışlar Aralık ayına kadar devam edecek."

"Spa'yı çok seviyorum. Bu tarihi bir pist, geçiş yapmaya olanak tanıyor, bu yüzden yarış her zaman ilginç geçiyor. Burada hava durumu genellikle tahmin edilemez oluyor ve her zaman bazı sürprizler bekleyebilirsiniz."

"Aracımız bu tür şartlarda daha rekabetçi olduğu için bu hafta sonu yağmura aldırmayacağız. Özellikle geçen yıldan sonra taraftarlara iyi bir gösteri sunmak istiyoruz!" dedi.

Kalan yarışlar için hedefi sorulduğunda Alonso, "Alpine ile bu sezonun geri kalanının tadını çıkarmak istiyorum, birlikte hâlâ çok şey başarabiliriz. Abu Dhabi'deki son yarışı bitirene kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Hedefimiz takımlar şampiyonasında dördüncü sırayı almak ve bu açıdan kalan yarışlarda McLaren ile zorlu bir mücadeleye girişeceğiz."

"Sezonun ilk yarısında önemli bir ilerleme kaydettik ve son birkaç yarışta sürekli olarak en yakın rakiplerimizin önünde yer aldık."

"Pozisyonumuzu korumak adına bu ivmeyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

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