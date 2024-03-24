Alonso: "Son turlarda araçta bazı sorunlar yaşadım"
Fernando Alonso, Avustralya Grand Prix'sinin son bölümünde aracıyla sorun yaşadığı için arkasındaki George Russell'a odaklanamadığını dile getirdi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage
John Toscano / Motorsport Images
Avustralya Grand Prix'sinin son turlarında 6. sıradaki Alonso ve hemen ardındaki Mercedes pilotu George Russell, mücadele ediyordu.
Önündeki Aston Martin üzerindeki baskıyı arttırmaya başlayan Russell, pistin 7. virajında bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.
Yarışın ardından hakemler, olayı inceleme altına aldılar.
Olayın ardından Alonso, şu yorumlarda bulundu: "Açıkçası önüme odaklanıyordum, arkama değil. "
"Son 15 turda bataryayla ilgili bazı sorunlar yaşadım, bu yüzden yarışın sonunda biraz zorlandım ve arkamdaki araca odaklanmadım."
"Ama görünüşe göre o iyi. Aracı gördüğümde çok endişelenmiştim."
"Onun arkamda olduğunu ve yaklaştığını biliyordum, zaten beş ya da altı tur boyunca DRS mesafesindeydi."
"Ama dediğim gibi, sadece sıralama turları atıyor ve hızımı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyordum. Benim için kolay bir yarış ve genel olarak tempo açısından kolay bir hafta sonu olmadı."
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