Alonso: "Son turda Ocon'a yol vermem bir şeyi değiştirmedi"

Alpine pilotu Fernando Alonso, 12. sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek hafta sonunu iki puanla kapattı.

Alonso, Pierre Gasly'nin önünde kalabilmek amacıyla pit stopların ardından takım emriyle Esteban Ocon'un önüne geçti.

Fakat sonrasında Gasly her ikisini de geçip, yedinci sıraya yükseldi. Alonso, Ocon'la arasını sekiz saniyeye kadar çıkarsa da, son turda Fransız sürücüye yerini geri verdi. Böylelikle yarışı dokuzuncu bitirdi.

Alpine bu sonuçla yarıştan altı puanla ayrıldı ve beşinciliğe tutunmaya devam etti.

Alonso yarışın ardından şöyle dedi: "Bizim için kötü bir hafta sonu değildi."

"Bence araç, yarış şartlarında çok hızlıydı. Bunu zaten ikinci antrenman seansında ve dünkü sprint yarışında hissetmiştik."

"Nedenini bilmiyorum ama aracımız dolu depoyla ve yarış temposunda çok daha iyi hissettiriyor. Başlangıçta ve yarış yeniden başladığında harika değildik. Stroll'e geçildik ve bu, yarışın ilk bölümünü biraz tehlikeye attı. Fakat sonra onu geride bıraktık ve öndekileri yakaladık.

"Sonra Sanal Güvenlik aracı girdi ve tekrar şanssızdık çünkü her iki aracı da aynı anda pite alamazdık. Bu yüzden dışarıda kalmam gerekiyordu ve orada biraz sıra kaybettim. Sonra tekrar yükseldik ve Gasly'e karşı savunma yapmaya çalıştık. Maalesef mümkün değildi ama en azından denedik. Sonunda hedefimiz her iki araçla da puan almaktı. Bugün bunu başardık. Beşinciliği koruyoruz."

İspanyol pilot sonrasında şunları ekledi: "Dediğim gibi, mutluyum. Aldığım puanlardan memnunum. Sonunda sekizinci veya dokuzuncu bitirdik ve yarış hızımız iyiydi. Gasly'nin önüne geçmek için tam tersi bir strateji yapmaya çalıştık."

"Yakındık, denedik ve mutluyum. Şu anda beşinci sıradayız. Burada Meksika ve Austin'den çok daha rekabetçiydik. Bu, mutluluk verici."

Ocon'a yol vermesiyle ilgili ise, "Yani, sorun değil. Dediğim gibi aracım bugün çok hızlıydı. Takım için aynı puanları aldık. Sekizinci veya dokuzuncu, dokuzuncu veya sekizinci. Yani fark etmiyor. Bana pozisyonunu verdi, ben de ona geri verdim."

"Zor geçen sprint yarışının ardından bugün aldığımız sonuçtan memnunum. Esteban'la tekrar ilk ona girdiğimiz için mutluyum. Şimdi önümüzde Katar var ve hedefimiz aynı ruhla devam etmek." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, heads to the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images