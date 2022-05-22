Alonso: "Son sıradan dokuzunculuk, bizim için galibiyet gibiydi"

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Dünkü sıralamalarda trafikte kalarak son turunu atamayan ve ilk seansta elenen Alonso, takımın gece motor değiştirmesi nedeniyle bugünkü yarışa son sıradan başladı.

İlk turda kaza yapan Lewis Hamilton ve Kevin Magnussen sayesinde iki sıra kazanan Alonso, öncesinde de 3 pilotu geçmişti ve bu sayede 15. sıraya kadar yükselmiş oldu.

Hava sıcaklığının 36 derece civarında olduğu yarışta, lastikleri yönetmek çok zordu, bu yüzden çoğu pilotun 3 pit stop yaptığını gördük. Alonso, 3 pit stop stratejisine ilk geçen isimlerden birisiydi ve 10. turda pite geldi. Erken pite gelip 3 pit stop stratejisi uygulayanlar yarışın ilerleyen süreçlerinde avantaj sağladılar. Sorunlardan uzak duran ve iyi bir yarış yöneten Alonso, son sıradan başlayıp damalı bayrağı liderin 1 tur gerisinde de olsa 9. sırada gördü ve 12. sıradan başlayan takım arkadaşı Esteban Ocon'un sadece 2 sıra gerisindeydi.

Alonso, "Çok mutluyum. Biliyorsunuz, her hafta sonu hedefimiz puan içerisinde bitirmek. Dün kötü bir sıralama geçirmemizin ve gece motor değiştirme kararının ardından bir bakıma bu hafta sonunu kurban ettik çünkü puan kazanmanın çok zor olacağını biliyorduk. Bu yüzden dokuzuncu olmamız, bizim için neredeyse galibiyet gibi. İyi hissettiriyor. Umarım buradan itibaren her şey daha iyi olur. Art arda 5, 8 ya da 10 yarış puanda bitirmeye ihtiyacımız var."

"İyiydik. Ancak hâlâ pazar günleri iyileşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hâlâ cumartesi günleri pazar günlerine göre daha hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan ilerlemeye devam etmeliyiz." dedi.

Alonso, Carlos Sainz ile birlikte kendi evinde yarışan iki pilottan birisiydi. Bunun nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine Alonso, "Büyüleyiciydi. Destekleyen taraftarlarımızın önünde yarışmak özeldi. Dün motor değiştirmemizin ardından son sıradan başlayacağımızı bilince, bu hafta sonunu feda ettiğimizi düşünmüştüm. Ancak dediğim gibi, puan içerisinde tamamlamak çok iyiydi ve yarışı çok iyi yönettik. Performansımız ve lastik yönetimi iyiydi. 12. virajın dışında iki adet uyarı aldım. Bu yüzden bir kez daha hata yapmaktan ve ceza gibi bir şey almaktan endişe duyuyordum. Bu yüzden çok dikkatliydim."

"Bu hafta sonu en başından daha iyi gidebilirdi. Yarıştan tabii ki keyif aldım. Bir hafta sonu daha bitirdiğimiz noktaya göre sıralamalar daha iyi geçseydi, start daha iyi olsaydı ya da pit stoplar daha iyi olsaydı 2-3 pozisyon daha iyi olabileceğimizi hissediyoruz. Aklımızda her zaman bir şeyler kalıyor. Bu açıdan her şeyden maksimumu çıkardığımız bir hafta sonu geçirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.