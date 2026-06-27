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Formula 1 Avusturya GP

Alonso: "Son sırada olsak da takım pes etmiyor"

Fernando Alonso, takımın sonuçlardan bağımsız olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini söylerken, hafta sonu boyunca kaydedilen ilerlemenin kendisine umut verdiğini belirtti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avusturya GP sıralama turlarında Q1'de elenen Fernando Alonso, yüksek rakım ve enerji yönetimi açısından zorlu karakteriyle bilinen pistin takımı zorladığını ifade etti.

Alonso, "Yüksek rakım, farklı bir pist yapısı ve enerji açısından çok talepkâr bir pist olması nedeniyle bazı sorunlar yaşadık."

"Ama ilk antrenmandan itibaren sürülebilirlik, vites kutusu, vites küçültme, vites yükseltme ve enerji tutarlılığı konusunda büyük adımlar attık."

"Bu yıl ilk kez bir sıralama seansında üç turumun tamamında aynı enerji dağıtımına sahip oldum. Bu da virajlarda limitleri zorlamamı sağladı çünkü bir sonraki viraja hangi hızla geleceğimi biliyordum." dedi.

Takımın hâlâ gridin arka sıralarında yer aldığını kabul eden Alonso, rakiplerinin de gelişim kaydettiğini vurguladı.

"Hâlâ gridin arka tarafındayız. En yakın rakibimiz Cadillac bile burada getirdiği güncellemelerle önemli bir adım attı."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ama takım hâlâ puanlar ya da podyumlar için mücadele ediyormuş gibi çalışıyor. Sürücü koltuğundan bakıldığında bunu görmek çok önemli."

"Her hafta sonu son sıralarda yer alırken motivasyonunuzu kaybetmek çok kolay. Fakat takımda kimse pes etmiyor ve her seansta aracı geliştirmek için çalışıyor."

"Onlar pes etmediği için siz de sürücü olarak pes etmemek için motivasyon buluyorsunuz."

İspanyol pilot, sonuçlar değişmese bile hislerinin farklı olduğunu dile getirdi.

"Son dört yarışta olduğum konumla aynı yerdeyim."

"Ama bugün son dönemdeki tüm sıralama turlarından daha mutlu hissediyorum."

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