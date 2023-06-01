Alonso, son sektördeki şikanın kaldırılmasından memnun
Kendi evinde galibiyet için piste çıkmaya hazırlanan Fernando Alonso, son virajı ikiye bölen şikanın kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti gizlemiyor.
Takvimin demirbaşlarından olarak görülen Barselona pisti, son sektördeki şikanın "tüm heyecanı yok etmesi" nedeniyle de uzun yıllardır eleştiri altındaydı.
Nispeten yavaş bir son sektörü tamamlayan iki yüksek hızlı sağa dönüş, 2007 sezonundan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle bir şikanla ikiye ayrılmakta.
Ancak geçen sezonki yarışın ardından İspanya GP'sinin takvim dışı kalma ihtimali ortaya çıktı, bu da pist yönetimini birtakım değişikliklere itti -şikanın kaldırılması da bunlardan biri!
Pistin eski düzenine de hakim olan Fernando Alonso ise bu değişiklikten kesinlikle mutlu.
Diario Sport'a konuşan Alonso, "Bence (bu pist düzeninde) yarışmak çok daha eğlenceli olacak. Şikan varken son sektör araçlar için çok yavaştı, yarışması hiç zevkli değildi.
"Ancak bu yeni tasarımın geçişleri arttırıp arttırmayacağını da görmemiz gerekiyor."
Tıpkı vatandaşı Alonso gibi kendi evinde yarışmaya hazırlanan Carlos Sainz de değişiklikten memnun.
Sainz, "Seri yönetiminin ve organizatörlerin eski pist düzenine dönüş kararını destekliyorum, bu karar hiç şüphesiz ki yarışların kalitesini arttıracak."
"Tur zamanlarının ve stratejilerin ne kadar değişiklik göstereceğini merak ediyorum." şeklinde yorum yaptı.
Son Haberler
Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"
Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"
Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"
Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"
Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"
Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"
Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"
Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.