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Formula 1 Monako GP

Alonso: "Son iki F1 yarışı Aston Martin için büyük bir uyanma çağrısı oldu"

Fernando Alonso'ya göre, son iki Formula 1 hafta sonunda yapılan güncellemelere rağmenyaşanan performans düşüşü, Aston Martin için büyük bir uyarı.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin Imola'ya yeni bir güncelleme paketi getirdi ancak doğrudan rakiplerinin çoğu da aynı şeyi yaptı. Bu da takımın öne doğru yükselmesine engel oldu.

AMR24, geçen yıla kıyasla sürüşü daha zordu ve hem Alonso hem de takım arkadaşı Lance Stroll, aracın dengede tutmanın zor olduğunu ve virajın çeşitli kısımlarında problem yaşadıklarını söylediler.

Aston'un durumu, Alonso'nun Imola'daki 3. antrenman seansında yaptığı alışılmadık kazayla daha da ön plana çıktı.

Araca duyulan güvenin büyük önem taşıdığı Monako'da da Aston'un durumu pek iyi değildi çünkü her iki sürücü de sıralamalarda ilk 10'un dışında kaldı.

Yarışın ardından Alonso, “Bu iki hafta sonu, zayıf olduğumuz noktaları görmek, aracı anlamak ve gelişmek için çok önemliydi."

“Zor anlarda her zaman zaferlerden daha fazla sonuç çıkarırsınız, bu yüzden yılın geri kalanı, 2025 ve 2026 için çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum."

“Bu iki yarış büyük bir uyanma çağrısı oldu ve bizim için çok iyi olacak.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, hızlı bir geri dönüş beklemediğini ve Aston'un bir sonraki büyük güncelleme paketi için birkaç yarış beklemek durumunda olduğunu söyledi.

İki kez dünya şampiyonu olan Alonso, “Imola ve Monaco'dan sonra hızlı olabileceğimiz konusunda şüphelerimiz var ve bu eğilimi değiştirmeye çalışmalıyız."

“Araçta kayda değer bir gelişim sağlayana kadar birkaç yarış geçmesi gerekecek fakat o zamana kadar her şeyimizi vermeli ve iyi sonuçlar için kendimizi geliştirmeliyiz."

“Daha iyi günler de olacak, daha kötü günler de ve hepsinde bir arada kalmalıyız." dedi.

AMR24'ün yol tutuş zorlukları hakkındaki görüşü sorulan Stroll ise şu yanıtı verdi: “Aracı doğru dengeye getirmek kesinlikle daha zor."

“Bazı viraj girişlerindeki önden kayma, bazı virajlardaki arkadan kayma ve kerbden geçişler, üzerinde çalışılması gereken şeylerden bazıları."

“Geçen yılki aracımıza kıyasla denge yakalamanın daha zor olduğu ortada."

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