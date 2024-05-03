Alonso, son cezasının ardından "başka bir şey olmadığından" emin olmak istiyor

Aston Martin, Alonso'nun Çin Grand Prix sprintinde Carlos Sainz ile çarpışması nedeniyle verilen 10 saniyelik zaman cezasının ve lisansındaki üç puanın gözden geçirilmesi için bir talepte bulundu.

Aston Martin'in konuyla ilgili yeni bir duruşmayı haklı çıkaracak kadar önemli ve ilgili yeni bir kanıt toplayıp toplamadığına karar vermek üzere Cuma günü sabah 8'de Miami'de bir komiserler toplantısı çağrısı yapıldı.

Miami GP öncesinde konuşan Alonso dava hakkında çok fazla detaya girmek istemediğini ancak Aston Martin'in peşinde olduğu bazı önemli cevaplar olduğunu söyledi.

İspanyol pilot özellikle, Avustralya GP'sinin son turunda George Russell'a karşı defansif sürüşü nedeniyle aldığı ve bir kazayı tetikleyen yaptırım da dahil olmak üzere, son yarışlardaki olaylar nedeniyle neden bu kadar sert bir şekilde seçildiği konusunda biraz açıklık istediklerini söyledi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, "Açıkçası farklı görüşlerimiz var ama bu her sporda olur."

"Televizyonda futbol izlerken bile hangi takımda olduğunuza bağlı olarak sarı kart ya da kırmızı kart görüp görmediğinize bakarsınız. Bence biz de her zaman farklı görüşlere sahip olacağız."

"Ama bence Çin'de insanların %99'u sprint yarışından ve mücadelelerden keyif alıyordu ve bence yarışın en zor cezasını ben aldım."

"Belki orada biraz kafa karıştırıcı oldu ama yarın göreceğiz." dedi.

Alonso, hem Avustralya hem de Çin'de kendisine verilen cezalarla birlikte, kendisinin ve takımın belirli kararların neden alındığına dair bazı cevaplar almasının önemli olduğunu düşünüyor.

"Kural kuraldır ve biz bunları kabul ediyoruz. Bazen katılıyoruz, bazen katılmıyoruz ama kabul etmek zorundayız çünkü bu kararları verme yetkisi onlarda [komiserlerde] ve kurallarla ilgili tüm anlayış onlarda."

"Ancak, dediğim gibi, Avustralya ve Çin'deki son iki etkinlikte en ağır cezayı aldım, bu yüzden her şeyin yolunda olduğundan ve başka bir şey olmadığından emin olmak iyi."