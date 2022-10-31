Alonso, son bölümde beş silindirle yarışmış

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Fernando Alonso bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilediği Meksika'da rahat bir yedinciliğe doğru ilerliyordu. Fakat son bölümde güç kaybetmeye başladı ve yaşadığı sorunla yarışa veda etti.

Alpine patronu Otmar Szafnauer, sorunla alakalı bir soru üzerine şöyle dedi: 2"Mexico City'deki benzersiz koşullar nedeniyle bu yarışın zorlu geçeceğini biliyorduk ve burada sadece bir aracımızın damalı bayrağı görmesi nedeniyle hayal kırıklığıyla ayrılıyoruz."

"Ne yazık ki Fernando 52. turda bir silindir arızası yaşadı ve beş silindirle yarışmak zorunda kaldı. Bu da önemli bir güç kaybına anlamına geliyordu."

"Sonrasında puan barajı içerisinde kalmaya çalıştı fakat sorun devam edilebilir değildi ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı."

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Esteban da yarışın başlarında bazı soğutma sorunlarıyla karşılaştı ve bu nedenle zaman zaman ayağını gazdan çekmesi gerekti. Bu nedenle de önemli bir tur zamanı kaybı yaşadı."

"Yine de aracı finişe getirip, sekizinci olma ve takım için bazı değerli puanlar kazanma konusunda harika bir iş çıkardı."

"Dayanıklılığın şampiyonadaki dördüncülük savaşında kilit rol oynayacağını biliyoruz ve son yarışlarda bu kadar güçlü performans gösterirken bizi hayal kırıklığına uğrattı."

"Yine de sezonun son iki yarışına girerken bu sorunları düzeltebileceğimize eminim."

Öte yandan Alonso, sorunun bitime 18 tur kala ortaya çıktığını söyledi.

Alonso, "Bitime maalesef 18 tur kala motordaki silindirlerden birisini kaybettik ve bu da tüm çabalarımıza rağmen aracı durdurmak zorunda kalmamıza neden oldu."

"Austin ve Meksika benim için çok iyi geçen iki sonuydu ve hak ettiğimiz puanları alamamış olmamız üzücü."

"Önümüzde iki yarış hafta sonu daha var ve dördüncülük için savaşırken daha fazla puan aldığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.