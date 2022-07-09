Alonso, sıralama turlarının son bölümünde aracına hasar vermiş

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Fernando Alonso, Spielberg'deki sıralama turlarında arka arkaya beşinci kez sıralama turlarının son bölümüne kaldı fakat sürpriz şekilde son anlarda derecesini geliştiremeyip dokuzuncu oldu.

İspanyol sürücü, seans içerisinde aracın taban kısmına zarar verdiğini bu yüzden daha fazlasını başaramadığını dile getirdi.

Seansın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Aracımız bugün çok rekabetçiydi. Tekrar son bölüme kalmış olmamız harikaydı."

"Fakat son bölümdeki ilk turumda aracın taban kısmına zarar verdim ve bu da hız kaybetmeme neden oldu. Bu olmasaydı, ilk beş veya altıda yer almak için mücadele edebilirdim . Bu da kesinlikle sprint yarışı için harika bir grid pozisyonu olurdu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Dokuzuncu başlıyorum ve birkaç sıra kazanmayı bekliyorum. Bunun mümkün olduğuna da eminim. Genel anlamda rekabetçi bir cuma günü geçirdik. Sprint yarışında ilginç bir mücadele olacak ve pek çok puan kazanmak için sabırsızlanıyorum."

Alan Permane, Alonso'nun aracındaki hasarı doğrularken, zamanında düzeltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Permane, "Fernando son bölümdeki ilk denemesinde şanssızdı çünkü tabana hasar verdi. Bu da onun temposunu epey etkiledi."

"Şimdi sprint yarışı için aracını zamanında toparlamaya çalışacağız."

"Takım aracın hızından memnun. Sprint yarışın ve pazar günkü ana yarışta, iki araçla birden puan almak için harika bir konumdayız." dedi.