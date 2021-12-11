Alonso, sıralama turlarındaki "trafik kaosunun" ardından Masi'yi eleştirdi

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında trafik sürücülerin başını epey ağrıttı ve adeta yarış yapılıyormuş havası vardı. Yaşanan karmaşaların ardından beş pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Sıralama turlarında Fernando Alonso, son turunda Daniel Ricciardo tarafından engellendi ve ikinci bölümde elendi.

Bu olayın ardından konuşan Alonso, bu gibi durumlarda cezaların yeterince sert olmadığını söyledi ve F1 yarış direktörü Michael Masi'yi eleştirdi.

Alonso, "Maalesef bunu denetleyen hiç kimse yok."

"Yarış direktörü bu konuda çok yumuşak. Eğer piste çıkış turlarında, bu şekilde hareket etmemize izin verirseniz, her zaman bir karmaşa ortaya çıkar."

"Bizi korumak için bir hakeme ihtiyaç duyuyoruz ve şu anda buna sahip değiliz, bu yüzden kötü bir durum."

"Açık konuşmak gerekirse, doğru ve yanlış olan şeylerle alakalı biraz daha uyumlu olmamız gerekiyor. Neyin ceza olduğu ve neyin ceza olmadığı, siyahla beyaz kadar net olmalı."

"Bana göre bazı kararlarda sert olmak zorundalar."

"Futbolda birisi sert bir müdahale yaptığında veya penaltı ya da benzeri bir şey olduğunda, buna kırmızı kart veriliyor, oysa F1'de sarı kart veya kırmızı kart göstermekte zorlanıyorlar. Bu yüzden de tüm bu şeyleri tekrarlayıp duruyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Ricciardo'nun yanı sıra diğer sürücülerin de bugünkü trafik problemleri nedeniyle ceza alması gerektiğini düşünüyor.

"Trafiğin kendisi, McLaren'ın hatasıydı. Takımın ya da sürücünün, artık her neyse... Çünkü çıkış turundaysanız, çok fazla trafik olsa bile hızlı bir araç geliyorsa çekilmeniz gerekiyor ve o çekilmedi."

"Avusturya'da Seb'in üç sıra ceza aldığını hatırlıyorum, bu yüzden en az üç sıra veya daha fazla ceza çıkmasını bekliyorum. Bakalım nereden başlayacağım. Bence dokuzuncu sıradan başlayacağım ama göreceğiz."

Sıralama turlarını 11. sırada tamamlayan Alonso, Alpine'in arkadan gelen sürücüler konusunda kendilerini düzenli olarak uyardığını ve bu konuda harika bir iş yaptığını söyledi.

"Tüm bu şeyleri herkes yapıyor. Biz de bunu piste çıkış turlarında yapıyoruz."

"Bazen geçebilmemizin bir yolu olmuyor ve çok yavaşlıyoruz istediğimizden daha yavaş oluyoruz ancak takımımız hızlı bir aracın ne zaman ardımıza geleceği konusunda çok atik, bu yüzden tüm yılı engelleme konusunda sıfır inceleme ile kapattım."

"Aynı zamanda atik olmalısınız, insanlar bunu yapmadıkları zaman inceleme altına alınıyorlar ve normalde ceza alıyorlar fakat bu daha başka bir şey. Çok rastgele."

Alonso, bu yıl sesini en çok yükselten sürücülerde biriydi ve çoğu zaman hakemlerin kararlarından şikayet ediyordu.

"Bu durum, geçmişe kıyasla çok daha kötü hal almış durumda. 2018'den çok daha kötü. Ortada kural yok. Piste çıkış turu için yok, uyulması gereken minimum süre için yok."

"İlk piste çıkış turunda çok garip hareketler sergileniyor. Şampiyonanın ilk üçte birinde bunlardan şikayet ettim. Sonra tavrımı değiştirdim ve aynı şeyi yapmaya başladım. Fakat şimdi kimseyi engelleyecek yarış kalmadı... Yine de bu şey, yani birisini engellemek, kalpten istediğim bir şey değil."

"Kimse, kimsenin hızlı turunun ortasına girmek istemez çünkü o zaman hakemlere gidersiniz ve normalde üç sıra ceza alırsınız. Sanırım bugün de böyle olacak."