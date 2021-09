Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalabilmeyi umuyor

Zandvoort bu hafta sonu, uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve takımların nasıl performans göstereceği merak konusu.

Alpine pilotu Fernando Alonso, perşembe günü yaptığı açıklamada, simülasyonların Barselona ve Macaristan'la benzer olduğunu, bu iki pistte de hızlı oldukları için pazar günü puan savaşı verebileceklerini söyledi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Bu pistle ilgili tek deneyimim, bu sabah yaptığım pist yürüyüşü ve dün İngiltere'de yaptığım simülatör çalışması. Daha önce burada hiç yarışmadım ve araca geçmek için sabırsızlanıyorum."

"Burada üçüncü ve son viraj gibi bazı benzersiz virajlar var. Hem zorlayıcı hem de talekpar olacak. Burada hiç kaçış alanı yok, burada hataya yer yok ve aynı zamanda yüksek hızlı virajlar var. Yani bir tekerleği çime veya çakıla kaptırırsanız hepsi bu kadar, her şey biter. Duvarlar da çok yakın, yani herkes için zor bir hafta sonu olacak."

"Takım olarak bence bu hafta sonu için iyimser olabiliriz. Aynı zamanda gerçekçi de olmalıyız. İyimser olduğumuzda bile hedeflerimiz büyük oranda değişmiyor. Sadece cumartesi günü üçüncü bölüme kalmak ve sonra pazar günü puan almak istiyoruz"

"Eğer pist düzeni olarak kıyaslarsak, buranın simülatörde Budapeşte veya Barselona ile benzer olduğunu düşünüyorum ve bunlar Alpine'in iyi performans gösterdiği pistler. Umarım iyi bir hafta sonu geçirebiliriz."

Alonso, yarışta geçiş yapmanın kolay olmayacağını kabul ediyor.

"Bence burada geçiş yapmak çok ama çok zor olacak. Son virajda veya son iki hatta üç virajda öndeki araca yakın gitmek için büyük bir lastik avantajına ihtiyacınız var. Bence oval viraj, araçların burada DRS'yi kullanmasına izin vermek için tasarlandı. Fakat şimdi burada DRS kullanılmamasına karar verildi ve ilk viraja kadarki mesafe çok kısa."

"Belki de analizlere göre oval viraja girmeden önce DRS'yi açmak ve oraya bu şekilde girmek tehlikeliydi ve buna izin vermediler. Göreceğiz. Bence bu tür bir oval viraja sahip olmak ilginç olacak çünkü Formula 1 araçlarının tabanı veya ön kanadı ya da diğer şeyler bu tarz virajlardaki eğimlere uygun üretilmiyorlar. Bunu ilk kez Cumartesi günü deneyimleyeceğiz."

"Lastikler konusunda endişem yok çünkü Pirelli'nin verilerine ve simülasyonlarına tamamen güveniyoruz. Bu hafta sonu için özel bir lastik yapmadılarsa, bunun iyi olacağını düşündükleri içindir. Yani sürüş yapmadan dahi tamamen güveniyoruz."

Fernando Alonso, Alpine F1 and Sergio Perez, Red Bull Racing in the press conference

Fotoğraf: FIA Pool