Alonso: "Sıralama turlarında kendimi hızlı hissetmedim"
Fernando Alonso, cumartesi günkü seanslarda araç içerisinde kendisini rahatsız hissettiğini ve hızlı görünmediğini dile getirdi.
Çifte dünya şampiyonu, cuma gününün ardından hafta sonunun kalanında güçlü olacaklarını söylemişti ancak cumartesi günü geride kaldılar.
Sıralama turlarını ancak dokuzuncu bitirebilen Alonso, seansın ardından şöyle dedi: "Bugün beklediğimizden biraz daha zor geçti."
"Pozisyon anlamında bakarsak, iki araçla birden Q3'e kalmanın ve Lando'ya yakın olmanın harika olduğunu düşünüyorum."
"Temiz taraftan başlıyorum, Lando daha kirli tarafta, bu yüzden pozisyonumdan memnunum."
"Tempo anlamında ise mutlu değilim. Bugün kendimi hızlı hissetmedim. Her ne sebeple olursa olsun, araç ve denge rahatsız ediciydi. İkinci bölümde ancak 10. olabildim, yani dokuzunculuk şimdiye kadarki en iyi seviyemizdi."
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bence pist çok değişmedi, daha zor çünkü bu araçlar biraz daha ağır. Bu pistte çok fazla düşük hızlı viraj var ve yeni araçlar bu hızda çok iyi değil."
"Yine de bu hafta sonu aracımız yumuşak, orta ve sert lastikte çok farklı davranıyor. İlk seanstan beri yumuşak lastikte zorlanıyoruz. Bu yüzden yarın bu lastikten kaçınırsak, biraz daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum."
Yarışta neyin mümkün olduğu sorusuna Alonso, "Bence her şeyden önce, en büyük endişe kaynağı dayanıklılık ve damalı bayrağı görmek olacak."
"Görünüşe bakılırsa bunu hafife alamayız çünkü sıcaklık çok yüksek ve motor, frenler, kısacası her şey sınırda çalışıyor. Eğer iyi bir başlangıç yaparsak ve damalı bayrağı görürsek yedinci veya sekizinci sıranın mümkün olduğunu düşünüyorum."
"Hava ve yüksek rakım göz önüne alındığında, bu yarışta her şey mümkün. Puan kazanmaya çalışacağız." cevabını verdi.
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