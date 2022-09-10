Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık"
Fernando Alonso, sıralama turlarında tempo kaybı yaşadıklarını söylüyor.
Alpine, tüm hafta sonu rahat şekilde ilk onda ye alsa da, sıralama turlarında bunu yapmakta zorlandı.
Alonso sonunda son bölüme kalmayı başardı ancak en hızlı turu silindiği için 10. olabildi ve cezaların ardından altıncı başlayacak.
Cumartesi günkü sıralama turları sonrası konuşan Alonso, "Son bölümde onuncu olduğum için biraz hayal kırıklığına uğradım."
"Pist sınırlarını ihlal ettiğim için turum silindi. Eğer zamanım silinmemiş olsaydı, rakiplerim ceza almadan önce bile sekizinci sırada olacaktım."
"Hafta sonunun diğer seanslarıyla kıyaslarsak sıralama turlarında hız anlamında geride kaldık."
"Fakat aracın yarış temposu yüksek ve bunun umut verici olduğunu düşünüyorum."
"Yarın için plan yaparken, ardımızda bizden daha hızlı olan birkaç isim olduğunu unutmamalıyız."
"Son 10 yarışın hepsinde puan kazandık fakat yarın bu sayıyı ona çıkarmalıyız." dedi.
Esteban Ocon da gününün pek iyi geçmediğini söylüyor.
"Sıralama turlarımız mükemmel olarak adlandırılamaz. Pek de iyi olmayan bir ikinci bölümün ardından son bölüme kalmayı az farkla kaçırdım."
"Birkaç kez aracın arka tarafını kontrol etmekte zorlandım ve Monza'da küçük bir hata bile büyük zaman kaybına yol açıyor."
"Güç ünitesi cezaları gridin değişmesine neden oluyor ve durumun nasıl olacağını göreceğiz."
"İlk onda bitirme şansımızın olduğu heyecan verici bir yarış olacak. Hafta sonunu yüksek bir sonuçla bitirmek ve puan kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Alessio Morgese
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