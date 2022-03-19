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Alonso: "Sıralama turları için çok büyük beklentilere girmiyoruz"

Fernando Alonso, cuma gününün ardından verdiği demeçte, araç içerisinde iyi hissettiğini ancak büyük beklentiler içerisinde olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Sıralama turları için çok büyük beklentilere girmiyoruz"
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Fernando Alonso, Alpine ile sorunlu bir ilk seans geçirse de, ikinci seanstaki tempoları fena görünmüyordu.

Alonso, yumuşak lastikle 1:32.877'lik bir tur zamanı çıkardı ve liderin 0.9 saniye ardında kalsa da, günü beşinci tamamladı.

"Planladığımız programı tamamladığımız için güzel bir gündü. Hava, geçen haftaki testlerden çok daha soğuktu. Bu nedenle mevcut şartlara uyum sağlamaya ve lastiklerin bu sıcaklıklardan nasıl performans gösterdiğini anlamaya odaklandık."

"Açıkçası ayarlarda biraz ilerleme kaydetmek gerekiyor. Bu gece verilere bakacağız ve sonrasında durumu geliştirmeye çalışacağız. Pek çok sorunun cevabını ise cumartesi günü bulacağız. Fakat genel olarak olumlu bir gün geçirdik."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso araç içerisinde kendisini iyi hissettiğini de ekledi.

"Araçta kendimi iyi hissettim fakat yavaş virajlarda aracın temposunu ortaya koymanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Hâlâ biraz denge sorunlarımız var."

"Yine de genel anlamda temiz bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Testlere kıyasla farlı sıcaklıklar vardı ve lastikleri anlamaya odaklandık. Bu yüzden de mutluyum."

Tek turda güvenine sahip olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Evet, bugün araçta kendim iyi hissettim ama gündüzden geceye şartlar çok değişiyor, rüzgar sürekli değişiyor. Bu yüzden yarın için dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bir anda tamamen farklı bir araca sahip olabiliriz. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız." cevabını verdi.

Son olarak beklentileri sorulduğunda ise çok büyük şeyler söylemekten kaçındı.

Alonso, "Doğruyu söylemek gerekirse ne bekleyebiliriz bilmiyorum."

"Bugünkü seansların bazı anlarında bazı pozitif sürprizler vardı fakat sıralama turlarına ve herkes aynı şartlarda piste çıkıncaya kadar büyük beklentiler içerisine girmek istemiyoruz."

"Muhtemelen ilk hedefimiz olan üçüncü bölüme kalabilecek miyiz göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fernando Alonso, Alpine A522, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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