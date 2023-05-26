Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Fernando Alonso, Monako'da Cuma gününün ardından AMR23 aracının iyi hissettirdiğini ve Cumartesi günkü sıralama seansını dört gözle beklediğini belirtti.
Alonso, ilk ve ikinci antrenman seanslarında sırasıyla 2. ve 4. olarak günü başarılı bir şekilde kapattı.
İspanyol pilot, aracın Monako'daki performansı hakkında şunları söyledi: "Bugün yeterince tur attık ve aracımızı iyi bir şekilde anlayabildik."
"Bu hafta sonu erkenden bir ritim bulmak ve herhangi bir sorundan kaçınmak önemliydi. Her iki seansta da araç iyi hissettirdi ve sürüş kolay, bu da bu pistte bize yardımcı oluyor."
"Bu yıl herkes için inişli çıkışlı olacak, bu yüzden her hafta sonu iyi bir performans göstermeye hazır olmalıyız. Bazı yarış hafta sonlarında rakiplerimizden daha hızlı olacağız, bazılarında ise durum farklı olacak fakat yarınki sıralama seansını dört gözle bekliyorum."
Antrenman seanslarında sırasıyla 9. ve 11 olan takım arkadaşı Lance Stroll ise Cuma gününün ardından şu yorumlarda bulundu: "Bugün antrenmanda her tur önemliydi."
"Monako'da turlar çok kısa, bu yüzden her şeyi bir araya getirmek her zaman zor oluyor. Ancak bugün iyi turlar attık ve çok şey öğrendik."
"AMR23 burada iyi çalışıyor, bu yüzden bu gece sadece son birkaç şeyi değiştirmeye odaklanacağız. Şu ana kadar grid hep birbirine yakındı, bu yüzden sıralama turları için her şeyi doğru yapmak çok önemli olacak. Bu gece araç üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve yarın neler yapabileceğimize bakacağız."
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