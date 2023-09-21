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Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Fernando Alonso, Singapur'daki gizemli süspansiyon arızası hakkında bilgi vermedi ancak sorunun kendisini etkilediğini itiraf etti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Singapur'da kötü bir hafta sonu geçiren ve bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrılan Alonso, yarışın ardından aracı "sürülemez" olarak nitelendi

Ancak kısa süre sonra şok edici bir görüntü ortaya çıktı: Alonso'nun sol ön süspansiyonu ikinci tur hasar görmüştü, bu da aerodinamik anlamda araca zarar vermekteydi.

Sorunun kendisine ne kadar performansa mal olduğu konusunda ayrıntı vermeyen Alonso, "Sıkıntı elbette bize yardımcı olmuyordu."

"Açıkçası ne kadar etkilendiğimizi biliyoruz ve bunu paylaşmamayı tercih ediyoruz, yine de önemliydi."

"Dolayısıyla hasarın varlığını öğrendikten sonra Singapur'daki performansımız hakkında biraz daha az endişeliyim."

"Eğer bu sorun olmasaydı lider grubu takip edebilir, Alpine pilotları ve ardından [Sergio] Perez ile daha az sorun yaşayabilirdik. Sonrasında her şey değişebilirdi."

"Çok hızlı olmadığınızda çok fazla sorun yaşarsınız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin için zorlukların tam gaz devam ettiğini söyleyebiliriz, Alonso ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettikten sonra yedi yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Yine de hayal kırıklığına uğramadığını belirten Alonso, "Projeden son derece memnunum."

"Singapur ya da Monza gibi zorlu yarışlarda da, tüm bilgilendirme toplantılarımız, fabrika ile yaptığımız tüm toplantılar çok verimli geçiyor. Sezon içinde daha çok şey öğrendiğimiz hafta sonları oluyor."

"Dolayısıyla gelecek için ya da gelecek yıl bu yarışlara geldiğimizde planladığımız adımlar çok büyük."

"Fikirler ve masadaki şeyler açısından hiç bu kadar büyük bir ölçek görmemiştim. Ekibin üst düzey bir takım olmak için sahip olduğu motivasyon, kaynaklar ve kararlılık olağanüstü. Çok mutluyum."

"F1'de herkesin çok yüksek bir seviyeye sahip olduğunu kabul etmeliyiz. Herkesin harika tasarımcıları, harika ekipleri ve rüzgar tünelleri var."

"Gelecek yıl inşa edilecek olan rüzgar tünelimizi düşündüğümüzde, ki büyük umutlarımız var, en iyi takımların çoğu zaten birkaç yıldır bu rüzgar tüneline sahip. Biz de onların kapasitesini yakalayacağız."

"Şu anda gerilerdeyiz. Dolayısıyla bu bizim de dikkat etmemiz gereken bir şey." dedi.

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