Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil
Fernando Alonso, Singapur'daki gizemli süspansiyon arızası hakkında bilgi vermedi ancak sorunun kendisini etkilediğini itiraf etti.
Singapur'da kötü bir hafta sonu geçiren ve bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrılan Alonso, yarışın ardından aracı "sürülemez" olarak nitelendi
Ancak kısa süre sonra şok edici bir görüntü ortaya çıktı: Alonso'nun sol ön süspansiyonu ikinci tur hasar görmüştü, bu da aerodinamik anlamda araca zarar vermekteydi.
Sorunun kendisine ne kadar performansa mal olduğu konusunda ayrıntı vermeyen Alonso, "Sıkıntı elbette bize yardımcı olmuyordu."
"Açıkçası ne kadar etkilendiğimizi biliyoruz ve bunu paylaşmamayı tercih ediyoruz, yine de önemliydi."
"Dolayısıyla hasarın varlığını öğrendikten sonra Singapur'daki performansımız hakkında biraz daha az endişeliyim."
"Eğer bu sorun olmasaydı lider grubu takip edebilir, Alpine pilotları ve ardından [Sergio] Perez ile daha az sorun yaşayabilirdik. Sonrasında her şey değişebilirdi."
"Çok hızlı olmadığınızda çok fazla sorun yaşarsınız." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin için zorlukların tam gaz devam ettiğini söyleyebiliriz, Alonso ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettikten sonra yedi yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.
Yine de hayal kırıklığına uğramadığını belirten Alonso, "Projeden son derece memnunum."
"Singapur ya da Monza gibi zorlu yarışlarda da, tüm bilgilendirme toplantılarımız, fabrika ile yaptığımız tüm toplantılar çok verimli geçiyor. Sezon içinde daha çok şey öğrendiğimiz hafta sonları oluyor."
"Dolayısıyla gelecek için ya da gelecek yıl bu yarışlara geldiğimizde planladığımız adımlar çok büyük."
"Fikirler ve masadaki şeyler açısından hiç bu kadar büyük bir ölçek görmemiştim. Ekibin üst düzey bir takım olmak için sahip olduğu motivasyon, kaynaklar ve kararlılık olağanüstü. Çok mutluyum."
"F1'de herkesin çok yüksek bir seviyeye sahip olduğunu kabul etmeliyiz. Herkesin harika tasarımcıları, harika ekipleri ve rüzgar tünelleri var."
"Gelecek yıl inşa edilecek olan rüzgar tünelimizi düşündüğümüzde, ki büyük umutlarımız var, en iyi takımların çoğu zaten birkaç yıldır bu rüzgar tüneline sahip. Biz de onların kapasitesini yakalayacağız."
"Şu anda gerilerdeyiz. Dolayısıyla bu bizim de dikkat etmemiz gereken bir şey." dedi.
McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?
McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler? McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?
Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"
Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"
Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"
Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz" Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"
Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"
Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim" Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"
Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"
Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi" Aston Martin: "Stroll'ün kazası, bize onun F1'e ne kadar bağlı olduğunu gösterdi"
Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"
Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak" Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"
Son Haberler
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar