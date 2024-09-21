Alonso: "Singapur aracımıza uymuyor"
Fernando Alonso, Singapur GP'sinde zorlu bir hafta sonu geçirmeyi beklediklerini söyledi.
İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, araç karakteristiğinin Singapur pistine uygun olmadığını belirtti.
Alonso, Bakü'de yaşadıkları benzer sorunlara rağmen puanları maksimize edebildiklerini söyledi ve Singapur'da da aynı başarıyı hedeflediklerini ekledi.
"Singapur'da attığınız her tur riskli. Yoğun geçen bir cuma günü yaşadık. Bu pistte aracımızın karakteristiği yüzünden biraz zorlandık."
"Bakü'de de aynı şeyi düşünmüştük ama yine de orada puanları maksimize edebildik, bu yüzden yarın neler yapabileceğimize bakacağız."
"Aracımızın çok fazla güçlü noktası yok ve Singapur, çekiş gibi bizim sahip olmadığımız birkaç şeye ihtiyaç duyuyor."
"Zor olacak, ama puanlar almanın mümkün olacağını umuyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"
Alonso, Newey'nin etkisinden faydalanmak için "zamanı olmadığından" korkuyor
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"
F1'in 2026'da kullanılacak küçük lastikleri, ilk kez Aston Martin'in melez aracında denendi
Verstappen: "Newey tasarımı bir Aston Martin kullanmayı düşünebilirim"
Alonso, Newey için maaşının bir kısmından vazgeçmeyi teklif etmiş
Son Haberler
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar