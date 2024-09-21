Alonso: "Singapur aracımıza uymuyor"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, araç karakteristiğinin Singapur pistine uygun olmadığını belirtti.



Alonso, Bakü'de yaşadıkları benzer sorunlara rağmen puanları maksimize edebildiklerini söyledi ve Singapur'da da aynı başarıyı hedeflediklerini ekledi.



"Singapur'da attığınız her tur riskli. Yoğun geçen bir cuma günü yaşadık. Bu pistte aracımızın karakteristiği yüzünden biraz zorlandık."



"Bakü'de de aynı şeyi düşünmüştük ama yine de orada puanları maksimize edebildik, bu yüzden yarın neler yapabileceğimize bakacağız."

"Aracımızın çok fazla güçlü noktası yok ve Singapur, çekiş gibi bizim sahip olmadığımız birkaç şeye ihtiyaç duyuyor."

"Zor olacak, ama puanlar almanın mümkün olacağını umuyorum."