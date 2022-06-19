Alonso: "Simülasyonlar podyum şansımız olmadığını gösteriyor"

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Fernando Alonso bugünkü yarışa ikinci sıradan başlayacak ve kendisiyle ilgili beklentiler yüksek görünüyor çünkü Alpine'in cuma günkü kuru zemin temposu gayet kuvvetliydi.

Fakat yarışın başlamasına kısa bir süre kalan konuşan Alonso, podyum şansının çok düşük göründüğünü dile getirdi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Her şey startta ilk 50 metreyi nasıl geçeceğimize bağlı. Eğer bir fırsat görürsem Max'i geçmeye çalışacağım."

"Yine de kirli taraftan başladığımı unutmamalıyız, bu yüzden öne geçme fırsatım yoksa bir kamikaze gibi davranmayacağım."

"İyi bir başlangıç ​​pozisyonum var ve bundan yararlanmak istiyoruz."

"Takım bir yarış simülasyonu yaptı ve bu da bize podyuma çıkma şansımızın neredeyse hiç olmadığını gösterdi."

"Aracın hızı göz önüne alındığında hak ettiğimiz sıralar altıncı veya yedinci sıra gibi görünüyor."

"Fakat bugün Sergio Perez veya Charles Leclerc sorun yaşarsa, o zaman daha fazlası için mücadele etme şansımız olacak."

Fernando Alonso, Alpine A522