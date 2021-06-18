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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma gününün ardından verdiği demeçte, Alpine'in cuma günü oldukça güçlü göründüğünü dile getirdi.

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Alpine, Bakü ve Monako'da zorlanan takımlardan bir tanesiydi fakat Fransa'da beklendiği üzere daha ön tarafta göründüler.

Alonso ilk seansta yedinci en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta dördüncü en iyi zamanı yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol pilotun en hızlı turu, lider Max Verstappen'den sadece 0.4 saniye daha yavaştı.

Günün ardından konuşan Alonso, "Bugün oldukça zorlu şartlarda mücadele etmek zorunda kaldık. Rüzgar kuvvetliydi ve sıcaklık yüksekti ancak cuma günü her iki antrenman seansında da başardıklarımızdan mutlu olabileceğimizi düşünüyorum."

"İlk seansta bazı yeni parçalar denedik ve ikinci seansta planladığımız programı uyguladık. Pek çok tur atmayı başardık."

"Şimdi ve bu gece, topladığımız verileri analiz edeceğiz fakat şu ana kadar rekabetçi göründüğümüzü düşünüyorum. Cumartesi günü nerede yer alacağımızı göreceğiz." dedi

Alonso, hızlı göründüklerini ve bunu hafta sonunun diğer günlerine taşımak istediklerini belirtti.

"Hızlıydık, bugün çok hızlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Araç iyi hissettirdi. Birinci ve ikinci seansta biraz ayarlara odaklandık. Henüz net bir cevap alamadık ama şimdiye kadar iyi çalışıyor gibi görünüyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Umarım bu hızı yarın da devam ettirebiliriz. Fakat bence orta grup önemli olduğu anda yine çok yakın olacak ve birkaç ondalık pek çok şeyi değiştirecek. Bu yüzden yukarılarda olup olmayacağımızı göreceğiz."

Bakü ve Monako'dan sonra güçlü göründükleri için rahatlayıp rahatlamadıkları sorusuna Alonso, "Evet, bir bakıma tabii ki öyle. Hepimiz Bakü'de ve Monako'da neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. Hâlâ bu konuda net bir cevabımız yok ama evet, burada rekabet gücümüz biraz daha normal görünüyor ve yılın geri kalanı için kesinlikle pozitif bir şey."

"Şimdi ayarları en iyi hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu gece üzerinde çalışmamız gereken çok fazla veri var. Bugün araçta farklı şeyler denedik, her iki araçta da farklı şeylere baktık ve lastikler büyük bir faktör olacak."

"Evet, pek çok faktör var. Orta grup takımları olarak, cumartesi günü her şeyi en iyi hale getiremezseniz ve mükemmel bir cumartesi gününü, mükemmel bir pazar gününe çeviremezseniz puanların dışında kalıyorsunuz."

"Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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