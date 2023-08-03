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Alonso şimdilik ne zaman emekli olacağına karar vermedi

Fernando Alonso, şimdilik geleceğine karar vermediğini fakat emeklilik gibi bir planı olmadığını söyledi.

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Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, geçen yılın yaz aylarında Aston Martin ile çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşmanın 2024 sonunda biteceği tahmin ediliyor.

Alonso, istemesi halinde 2025 yılı sonunda da takımda kalacak fakat kontratı bittiğinde 44 yaşında olacak.

İspanyol pilotun sonrasında F1'de devam edip etmeyeceği herkes tarafından tartışılıyor fakat şu noktada emeklilik gibi bir planı yok gibi görünüyor.

Alonso, BBC'ye şöyle konuştu: "Bu yıl ön tarafta mücadele etmek benim için beklenmedikti. Bu inanılmaz bir his ve uzun yıllardır umut ettiğim bir şeydi."

"Geleceği çok fazla düşünmüyorum, sadece sahip olduğumu bu yılları düşünüyorum."

"Hedefimiz bir takım olarak büyümeye devam etmek ve bu süreçte bazı engellerle karşılaşabiliyoruz."

"Rakiplerimiz daha iyi performans sergileyebiliyor, bazı pistlerde biz performans kaybı yaşayabiliyoruz. Fakat tüm bunlar bir takım olarak gelişmemize yardım ediyor."

"Yolda her zaman zorluklar ve bazı engellerle karşılaşacağız. Bunlarla başa çıkmak ya da üstesinden gelmek bizim elimizde."

"Takım şu anda benimsediği bazı yaklaşımlarda gerçekten akıllıca davranıyor ve yılın bu orta noktasında biraz zorlanıyor olsak bile, tüm bunlar bizi gelecek için daha güçlü kılacak."

"Bu yüzden oldukça iyimserim."

Alonso henüz %100'ünde olmadığını söyleyerek, "Şahsen bu yılki performansımdan mutluyum ama hâlâ gelişime açık yönlerim var. Takımla sadece altı ay geçirdim; Daha kat edeceğim çok yol var." ifadelerini kullandı.

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