Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

Fernando Alonso, son dört yarışın tamamından puanla ayrıldı ve oldukça iyi bir ivme yakalamış durumda.

İspanyol pilot, Silverstone yarışı öncesi şöyle dedi: "Avusturya'daki ikinci yarışta, sıralama turları bizim için oldukça sinir bozucuydu çünkü daha fazlasını yapabilecek hızımız vardı. Buna rağmen puan aldığım için mutluydum. Araç üç günün tamamında iyi hissettirdi. Bu yüzden Silverstone'a giderken bizim için pozitif bir şey."

"Silverstone'da ise tamamen farklı bir yarış olacak ve griddeki farkların, turun yapısı gereği Avusturya'daki kadar yakın olmayacağını düşünüyorum. Aracımız, Fransa ve Avusturya'daki üç yarışta da iyi hissettirdi. Bu yüzden bu hafta sonu burada rekabetçi olabileceğimize eminim."

"Silverstone harika bir pist ve her zaman biz sürücülere iyi bir mücadele sağlıyor. Orada bazı unutulmaz sonuçlar aldım ve 2006'da Renault ile kazandığım yarış, en iyi anılarımdan biriydi. Orada yüksek ve orta hızlı virajların iyi bir karışımı var ve tabii ki hava şartları değişken olabiliyor. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

"Takımın ikinci ülkesinde olmak güzel ve Enstone'a yakın olduğu için yarıştan önce fabrikayı ziyaret edeceğim."

Esteban Ocon ise kendisi adına oldukça zor geçen yarışların ardından şanssızlığını kırmak istiyor.

"Fransa ve Avusturya'daki yarışlar umduğumuz kadar iyi değildi. Şimdi tamamen farklı bir piste gitmemiz, yeni bir mücadeleyle karşı karşıya olmamız ve her şeye baştan başlamamız iyi bir şey. Takımla beraber performansımızı geliştirmek adına neler yapabileceğimizi görebilmek adına perde arkasında çok çalışıyoruz. Sezon başında sahip olduğumuz seviyeye geri döneceğimizi biliyorum ve bunu başarana ve hatta ötesine geçene kadar sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu gerçekten iyi bir sonuç almak istiyorum."

"Formula 1'de yarışırken Silverstone'da birkaç kez puan almayı başardım. Geçen yılki her iki yarışta da bazı iyi sonuçlar almıştık ve takım adına iki rekabetçi hafta sonu vardı. Tabii ki amacımız bunu tekrarlamak."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Alessio Morgese