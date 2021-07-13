Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor Sonraki / Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Fransız ekibin Silverstone'da rekabetçi olabileceklerini düşünüyor.

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

Fernando Alonso, son dört yarışın tamamından puanla ayrıldı ve oldukça iyi bir ivme yakalamış durumda.

İspanyol pilot, Silverstone yarışı öncesi şöyle dedi: "Avusturya'daki ikinci yarışta, sıralama turları bizim için oldukça sinir bozucuydu çünkü daha fazlasını yapabilecek hızımız vardı. Buna rağmen puan aldığım için mutluydum. Araç üç günün tamamında iyi hissettirdi. Bu yüzden Silverstone'a giderken bizim için pozitif bir şey."

"Silverstone'da ise tamamen farklı bir yarış olacak ve griddeki farkların, turun yapısı gereği Avusturya'daki kadar yakın olmayacağını düşünüyorum. Aracımız, Fransa ve Avusturya'daki üç yarışta da iyi hissettirdi. Bu yüzden bu hafta sonu burada rekabetçi olabileceğimize eminim."

"Silverstone harika bir pist ve her zaman biz sürücülere iyi bir mücadele sağlıyor. Orada bazı unutulmaz sonuçlar aldım ve 2006'da Renault ile kazandığım yarış, en iyi anılarımdan biriydi. Orada yüksek ve orta hızlı virajların iyi bir karışımı var ve tabii ki hava şartları değişken olabiliyor. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

"Takımın ikinci ülkesinde olmak güzel ve Enstone'a yakın olduğu için yarıştan önce fabrikayı ziyaret edeceğim."

Esteban Ocon ise kendisi adına oldukça zor geçen yarışların ardından şanssızlığını kırmak istiyor.

"Fransa ve Avusturya'daki yarışlar umduğumuz kadar iyi değildi. Şimdi tamamen farklı bir piste gitmemiz, yeni bir mücadeleyle karşı karşıya olmamız ve her şeye baştan başlamamız iyi bir şey. Takımla beraber performansımızı geliştirmek adına neler yapabileceğimizi görebilmek adına perde arkasında çok çalışıyoruz. Sezon başında sahip olduğumuz seviyeye geri döneceğimizi biliyorum ve bunu başarana ve hatta ötesine geçene kadar sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu gerçekten iyi bir sonuç almak istiyorum."

"Formula 1'de yarışırken Silverstone'da birkaç kez puan almayı başardım. Geçen yılki her iki yarışta da bazı iyi sonuçlar almıştık ve takım adına iki rekabetçi hafta sonu vardı. Tabii ki amacımız bunu tekrarlamak."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Alessio Morgese

Biletler
paylaşım
yorumlar
Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Önceki haber

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Sonraki haber

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vilander: "Bottas için oyun bitti"

10 s
2
Formula 1

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

18 s
3
Formula 1

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

2 s
4
Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

6 s
5
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 g
Son Haberler
Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır
F1

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır

8dk
Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş
F1

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş

43dk
Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"
F1

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

1 s
Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor
F1

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

2 s
Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"
F1

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

3 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor Britanya GP
Formula 1

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez" Britanya GP
Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

Ricciardo sanal yarışları denemeyi planlıyor Britanya GP
Formula 1

Ricciardo sanal yarışları denemeyi planlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Vilander: "Bottas için oyun bitti"
Formula 1 Formula 1

Vilander: "Bottas için oyun bitti"

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı
Formula 1 Formula 1

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

Wolff: "Tüm zorluklara rağmen şampiyonluk savaşına devam ediyoruz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Tüm zorluklara rağmen şampiyonluk savaşına devam ediyoruz"

Son Haberler

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır
Formula 1 Formula 1

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş
Formula 1 Formula 1

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Silverstone'da rekabetçi olabiliriz"

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.