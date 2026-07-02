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Formula 1 Britanya GP

Alonso: “Silverstone yarışı sıkıcı geçebilir”

Britanya Grand Prix'si öncesinde basına konuşan Fernando Alonso, gelecek planlarından ve yarıştaki beklentilerinden bahsetti.

Neşe Akkoyun
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso, Formula 1'deki geleceğine dair net kararını 1 Ağustos'ta başlayacak olan geleneksel yaz arasında vereceğini resmen doğruladı. F1 sonrası planları sorulan 44 yaşındaki pilot, motor sporlarında hâlâ başarmak istediği büyük hedefler olduğunu dile getirdi.

Emekli olduğunda evde oturup televizyon izlemek yerine Aston Martin'e farklı bir rolle yardım etmek istediğini söyleyen Alonso, şu açıklamayı yaptı: "Daha önce de birçok kez söylediğim gibi Dakar Rallisi'ni kazanmayı çok istiyorum.” 

“Ayrıca dayanıklılık yarışlarında kendimi yeniden test etmek isterim, önceden de söylediğim gibi; özellikle Max Verstappen de günün birinde bunu benimle birlikte yapmak isterse harika olur. Eğer Le Mans'a katılırsam, bunu Aston Martin Valkyrie projesiyle yapma ihtimalim çok yüksek."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Silverstone hafta sonu hakkında da konuşan Alonso, modern araçların batarya yönetiminden dolayı özellikle pistin ikonik Copse ve Becketts gibi virajlarında simülasyonlarda hayal kırıklığı yaratan tecrübeler yaşadığını söyledi ve ekledi: "Eski yıllarda o virajlar bizi fiziksel olarak çok zorlardı. Yine de buna rağmen Silverstone, eski araçlara en iyi uyum sağlayan pistlerden biriydi.”

“Şimdiyse viraj içinde enerji kesildiği ve sürüklenme arttığı için çok daha yavaşız. Düzlüklerdeyse hızımız bazen F2 araçlarının bile altına düşüyor. Bence bu sezon Silverstone yarışı hem pilotlar hem de seyirciler için sıkıcı geçebilir."

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