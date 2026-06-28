Alonso: "Silverstone ve Spa'da da aynı durumda olacağız"

Fernando Alonso, Spielberg'deki sıralama turlarında Q1'de elenmesinin ardından pazar günü yarışı tamamlamayı başardı ve son sıraya yerleşti.

İspanyol pilot, yarışın büyük bölümünde liderlerin gerisinde kaldıklarını ve bu tablonun kendileri için beklenmedik olmadığını vurguladı.

Alonso, "Şu anki konumumuz sürpriz değil çünkü nerede olduğumuzu biliyoruz. Silverstone ve Spa'da da aynı durumda olacağız."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hafta sonuna neyle karşılaşacağımızı bilerek geliyoruz."

"Bu yüzden hafta sonlarını olabildiğince çok şey öğrenmek için kullanıyoruz." yorumlarında bulundu.

Yarış temposundaki eksikliğin sürüş keyfini de doğrudan etkilediğini kabul eden Alonso, mevcut koşullar altında aracın oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.

İki kez dünya şampiyonu, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda keyif almak zor."

"Araç çok geride olduğu için her tur sürekli zor bir araçla mücadele ediyorsunuz."