Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor

Alonso, 17 turluk sprint yarışına yumuşak lastiklerle başlamasının ardından ilk turda harika performans sergiledi ve 11. sıradan 5. sıraya kadar yükseldi.

Takip eden turlarda Alonso yerini savunmak için sert savunma yaptı. Alonso, ilk başta McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'yu arkasında tutsa da McLaren takımı, Alonso'nun savunma yapmak için düzlükte yön değiştirmesinden şikayet etti.

McLaren pilotları bir süre sonra Alonso'yu geride bıraksa da aynısını Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yapamadı ve Alonso böylece sprint yarışını 7. sırada tamamlayarak Britanya GP'ye 7. sıradan başlama hakkını elde etti.

Sprint yarışında bir ara Alonso'nun yarış mühendisi fren noktasında yön değişimi nedeniyle uyarıda bulunmuştu.

Motorsport.com'un bu uyarıyı sorması üzerine Alonso, böyle bir uyarı almayı beklemediğini söyledi.

Alonso, "Frenleme esnasında asla hareket etmedim. Düzlüğün başlangıcında yön değiştiriyordum. Ancak dürüst olmak gerekirse pek umursamıyorum. Geride kalan 9 yarışta diğer tarafta oldum. Sezonun kalan bölümünde de aynısı olacak. Karanlık tarafta olacağım." dedi.

Britanya'daki ana yarışta da benzer bir ilk tur mu geçireceğinin sorulması üzerine Alonso, "Evet, bunu deneyeceğim. Öndekiler bize göre daha büyük şeyler için savaşıyorlar. Bu yüzden biz de agresif olacağız. Son 3-4 yarıştır agresiftik. Bakü'de iki turluk yarış oldu ve birçok sıra kazandık."

"Paul Ricard ve Avusturya'da çok fazla sıra kazandık ancak onlar bizi ilk turda dışarıdan geçip ceza almadılar. Burada biraz daha zor gibi. Bakalım yarışta sıra kazanabilecek miyiz ve herkes pist üstünde kalacak mı?" şeklinde cevap verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

İspanyol pilot, sprint yarışındaki start ve ilk turunun kariyerinin en iyileri arasında olduğu görüşlerini kabul etti.

Alonso, "Evet, ilk tur en iyilerden birisiydi. Evet, iyi olan birçok ilk tur performanslarım vardı ve özellikle Renault günlerinde çok iyi startlar alıyordum. Ancak bu sefer sadece starttan birinci viraja kadar değil, 3., 4., 6. ve 9. virajlarda da iyiydim. Daha komple bir turdu." dedi.

Nerede kazandığının sorulması üzerine Alonso, "İlk turda birkaç şey bir araya geldi. Startımız özellikle Carlos'tan daha iyiydi. Sebastian ve bazı diğer araçlara göre çok farklı değildi. Yani startta Carlos'u geçtim."

"Ardından ilk virajda Sebastian geldi. Ve sonrasında bazı yüksek riskli geçişler oldu. Bunlardan birisi 4. virajda McLaren ve Perez'e karşı oldu. Ardından 6. virajda yine Perez'e ve 9. virajda Norris'e atak yaptım."

"Şampiyonluk mücadelesi veriyor olsaydım, sanırım bu manevraları yapmazdım çünkü kazanmaktan çok kaybedebilirsiniz. Ancak daha fazla risk alabileceğimiz pozisyondayız ve ilk turda kırmızı lastiklerin performansından faydalandık." şeklinde cevap verdi.

Alonso, yarışa 7. sıradan başlayacak olsa da yarışta pozisyonunu korumasının kolay olmayacağını kabul etti.

Alonso, "Bugünkü 17 turluk yarışta insanların kabarcıklanma sorunu yaşadığını gördük. Yarış herkes için çok uzun olacak. Yarışta aynı zamanda oldukça sıcak olacak. Normal sıralamada 11. olduk ancak 7. sıradan başlayacağız. En hızlı 7. pilot olduğumu düşünmüyorum."

"Zorlu bir yarış bekliyorum ancak bakalım neler yapabileceğiz. Saldırmaya devam edeceğiz." dedi.