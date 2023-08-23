Prime'a abone ol
Önceki / Vowles: "F1 çalışan anlamında bir döngüye girdi"
Formula 1 Haberler

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Fernando Alonso, son dört yarıştaki sıkıntılara rağmen Aston Martin'in yaptığı işle gurur duyduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Sezona en iyi ikinci takım olarak giriş yapan ve ilk sekiz yarışta -hepsi Fernando Alonso ile olmak üzere- altı kez podyum gören Aston Martin, son birkaç yarıştır gerilemiş vaziyette.

Gelişim yarışında ana rakipleri Mercedes ve Ferrari'nin gerisine düşen takım, artık arkalardan atılım yapan McLaren'in dahi gerisinde.

Tüm sıkıntılara rağmen rüya gibi bir sezon geçirdiğini söyleyen Alonso ise durumdan memnun.

Sezonunu değerlendirmesi istenen Alonso, "Gerçekten inanılmaz."

"Tam anlamıyla bir rüyanın içindeyiz. Takımlar şampiyonasında Ferrari'nin önünde üçüncüyüz, pilotlar şampiyonasında Lewis [Hamilton] ile üçüncülük savaşı veriyoruz."

"Bahreyn öncesi böyle bir şeyi hayal bile edemezdik." 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bilirsiniz, kristal bir küreye sahip olmak ve takım değiştirmeye karar vermeden önce geleceği bilmek güzel olurdu."

"Ama evet, sonuçta bulunduğum yerde mutluyum ve burada geleceğe yönelik bir proje var, başarılı olmasından ötürü gururluyum."

Alonso'nun Alpine'den ayrılmasının ve Aston Martin'e geçişinin en büyük sebebi hiç şüphesiz ki takımın yaşla ilgili tartışmalara bakış açısıydı.

Alpine o sırada 40 yaşındaki Alonso'nun yaşlandığını düşünerek kendisine 1 senelik sözleşme önerdi, Aston Martin ise bu durumu pek umursamadı ve uzun vadeli bir sözleşme önerdi.

Yaş konusuna da değinen Alonso, "Yılın teması kesinlikle benim kaç yaşında olduğum."

"Şaka bir yana, bence insanlar 41 yaşında ya da 25 yaşında olmanın büyük bir değişiklik yaratmadığını gördüler. Olay daha çok hafta sonuna nasıl yaklaştığınızla ilgili."

"Yani mesele gençlik değil, mesele sadece hızlı gitmek." dedi.

paylaşım
yorumlar

Vowles: "F1 çalışan anlamında bir döngüye girdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Sam Hall
Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor

Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor

Formula 1
Kanada GP

Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor

Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı

Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı

Formula 1

Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı Clarkson, tüm Alpine ekibine bira ısmarladı

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır" Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Formula 1

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor" Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"

Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"

Formula 1

Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi" Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi?

Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi?

Formula 1

Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi? Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi?

Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var"

Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var"

Formula 1

Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var" Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var"

Son Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

F1 Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol