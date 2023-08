Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Sezona en iyi ikinci takım olarak giriş yapan ve ilk sekiz yarışta -hepsi Fernando Alonso ile olmak üzere- altı kez podyum gören Aston Martin, son birkaç yarıştır gerilemiş vaziyette.

Gelişim yarışında ana rakipleri Mercedes ve Ferrari'nin gerisine düşen takım, artık arkalardan atılım yapan McLaren'in dahi gerisinde.

Tüm sıkıntılara rağmen rüya gibi bir sezon geçirdiğini söyleyen Alonso ise durumdan memnun.

Sezonunu değerlendirmesi istenen Alonso, "Gerçekten inanılmaz."

"Tam anlamıyla bir rüyanın içindeyiz. Takımlar şampiyonasında Ferrari'nin önünde üçüncüyüz, pilotlar şampiyonasında Lewis [Hamilton] ile üçüncülük savaşı veriyoruz."

"Bahreyn öncesi böyle bir şeyi hayal bile edemezdik."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images