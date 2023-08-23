Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"
Fernando Alonso, son dört yarıştaki sıkıntılara rağmen Aston Martin'in yaptığı işle gurur duyduğunu söylüyor.
Sezona en iyi ikinci takım olarak giriş yapan ve ilk sekiz yarışta -hepsi Fernando Alonso ile olmak üzere- altı kez podyum gören Aston Martin, son birkaç yarıştır gerilemiş vaziyette.
Gelişim yarışında ana rakipleri Mercedes ve Ferrari'nin gerisine düşen takım, artık arkalardan atılım yapan McLaren'in dahi gerisinde.
Tüm sıkıntılara rağmen rüya gibi bir sezon geçirdiğini söyleyen Alonso ise durumdan memnun.
Sezonunu değerlendirmesi istenen Alonso, "Gerçekten inanılmaz."
"Tam anlamıyla bir rüyanın içindeyiz. Takımlar şampiyonasında Ferrari'nin önünde üçüncüyüz, pilotlar şampiyonasında Lewis [Hamilton] ile üçüncülük savaşı veriyoruz."
"Bahreyn öncesi böyle bir şeyi hayal bile edemezdik."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bilirsiniz, kristal bir küreye sahip olmak ve takım değiştirmeye karar vermeden önce geleceği bilmek güzel olurdu."
"Ama evet, sonuçta bulunduğum yerde mutluyum ve burada geleceğe yönelik bir proje var, başarılı olmasından ötürü gururluyum."
Alonso'nun Alpine'den ayrılmasının ve Aston Martin'e geçişinin en büyük sebebi hiç şüphesiz ki takımın yaşla ilgili tartışmalara bakış açısıydı.
Alpine o sırada 40 yaşındaki Alonso'nun yaşlandığını düşünerek kendisine 1 senelik sözleşme önerdi, Aston Martin ise bu durumu pek umursamadı ve uzun vadeli bir sözleşme önerdi.
Yaş konusuna da değinen Alonso, "Yılın teması kesinlikle benim kaç yaşında olduğum."
"Şaka bir yana, bence insanlar 41 yaşında ya da 25 yaşında olmanın büyük bir değişiklik yaratmadığını gördüler. Olay daha çok hafta sonuna nasıl yaklaştığınızla ilgili."
"Yani mesele gençlik değil, mesele sadece hızlı gitmek." dedi.
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