Alonso: "İyi başlangıcı sonuçlara yansıtamamış olmak hayal kırıklığı"

Haberi dinle

Fernando Alonso, Bahreyn'de sezona pek iyi bir başlangıç yapamamış, birtakım motor sıkıntıları yaşadığı yarışta takım arkadaşı Esteban Ocon'a iki kez geçilmiş ve yarışı ancak 9. sırada tamamlayabilmişti.

Suudi Arabistan ise Alonso için daha iyi geçti. Sıralama turlarını 7. sırada bitiren İspanyol pilot, birkaç tur boyunca mücadele ettiği takım arkadaşını geride bıraktıktan sonra yarışı rahat bir şekilde 6. kapatacak gibiydi, fakat henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yavaşladı ve pit alanına dahi varamadan yarışı sona erdi.

Yarıştan sonra Alonso, "Hem Bahreyn'de, hem de burada çok iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Bahreyn'de yarışa yanlış lastik seçimiyle başlamamızın ardından tüm yarış yanlış stratejide gittik, ayrıca motor da çok iyi değildi."

"Bu hafta ise her açıdan çok daha hızlı hissettim. Sıralama turlarını 7. tamamladım, fakat 5. sırayı elde edebilecek tempoya sahiptim, dolayısıyla yarış içinde birkaç geçiş yaparak olmam gereken sıra için mücadele etmem gerekti."

"Yarış dışı kalmak ve sezona bu kadar iyi başladıktan sonra yalnızca iki puana sahip olmak büyük hayal kırıklığı. Sonuçların gösterdiğinden daha iyi bir tempoya sahibiz gibi duruyor. Normalde arkamızda olması gereken takım ve pilotlara da puan ikram ettik. Sezon uzun, şansımız dönebilir ve bu kez ikramda bulunulan taraf biz olabiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aracın performansından memnun olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Performanstan memnunum, ancak dediğim gibi puan kaybettik. Dürüst olmak gerekirse şampiyonayı 6. veya 7. tamamlayabilirim, fakat şu anda o pozisyonda değilim. Bunun nedeni alabileceğimiz puanları alamamış olmamış, iki yarış için çok fazla puan kaybettik."

"6. veya 7. sıra için savaşmaktan şikayetçi değilim, daha doğrusu 2012'de en hızlı üçüncü araçla şampiyonluk için savaşmış olduğum için buna alışkınım." dedi.

Çifte dünya şampiyonunun son yıllarda dayanıklılık sorunları dolayısıyla çok yara aldı. Özellikle 2015 ve 2017 sezonlarında puan alabileceği birçok yarışı motor sorunu dolayısıyla erken noktalayan Alonso, Suudi Arabistan'da da benzer bir durumla karşılaştı.

Alonso motorun performans anlamında yeterli olduğunu, fakat sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğini düşünüyor.

Alonso, "Araçla ilgili sorunun ne olduğunu henüz bilmiyorum. Araç bir anda güç kaybı yaşadı ve sonrasında da durdu, bu sorunu araştırmamız gerek."

"Performans anlamına ise sanırım şu anda belli bir grubun içindeyiz. Burada ve Bahreyn'de düzlüklerde güçlüydük, bu grupla mücadele edebildik. Sezonun kalanı ne getirir göreceğiz fakat, önceden söylediğim gibi, şu anda maalesef sorunu araştırmaya öncelik vermeliyiz. İki yarışta da motor sıkıntısı yaşadık, sezonun kalanı için yeterince parçamız var mı yok mu emin olmalıyız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso son olarak yeni araçların şu anlık iyi hissettirdiğini, fakat takibin gerçekten kolaylaşıp kolaylaşmadığını "normal yarışlarda" göreceklerini söyledi.

İspanyol pilot, "Yeni araçlarla pist üstü mücadelelere girme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Takip kolaylaştığı için fırsatlar da artıyor. Sonraki yarış Melbourne, çok sayıda DRS bölgesi içeren bir pist, bu yüzden ilginç bir yarış daha izleyebiliriz. Ama kesin yargılara varmak için Barcelona da da Imola gibi normal yarışları beklemeliyiz. Cidde çok özel bir pist, arka arkaya üç DRS bölgesine sahip. Bundan ötürü de geçiş yapmak daha kolay görünmüş olabilir."

"Her geçen yarış bu araçlarla nasıl yarışacağımız hakkında daha da çok şey öğreniyoruz." dedi.