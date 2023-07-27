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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Sezon ortası yapılan değişiklikleri asla sevmedim"

Fernando Alonso, Pirelli'nin güvenlik açısından yaptığı değişiklikten memnun kalsa da genel olarak sezon ortası kural değişikliklerinin taraftarı değil.

Altay Gök
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Sezona sekiz yarışta altı podyumla başlayan Aston Martin, gelişim yarışında diğerlerini yakalayamamasının ardından şu an en iyi beşinci araç konumunda.

Son olarak zafer beklentisiyle geldiği Macaristan'dan dokuzunculukla ayrılan Alonso'nun kötü gidişatın sebebi olarak Silverstone'da kullanıma giren yeni lastikleri gösterdiği biliniyor.

Ancak takım bu iddialara pek katılmıyor, görünen o ki Alonso da bu görüşünden geri adım atmış vaziyette.

Lastiklerin aracı ne yönden etkilediği sorulan Alonso, "Bilmiyorum, ancak araç eskisine göre daha çok kayıyor, yol tutuşu da azaldı."

"Bazı zor hafta sonları geçirdik, bu hafta sonları boyunca doğru ayarları bulamadık. Rakiplerimizin de güçlü güncellemeleri oldu."

"Ya diğerlerinin gerisinde kaldık, ya da yeni lastiklerden en iyi şekilde faydalanamadık. Bildiğiniz gibi, bu sezon ortasında yapılan bir değişiklik."

"Şimdi yeni lastiklere alışmamız ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. Belki de henüz doğru yaklaşımı geliştiremedik." 

 

Lastik değişiminin gerçekten gerekli olup olmadığı sorulan Alonso, "Bilmiyorum, Pirelli'nin elindeki tüm bilgilere sahip değilim."

"Ancak genel olarak sezon ortasında yapılan değişimlerden pek memnun değilim, hiçbir zaman da olmadım."

"Örneğin bir takım sezona esnek kanatlarla başladıysa neden bir anda bu kanatları değiştirmek zorunda kalıyorlar? Geçmişte bu yaşandı, Red Bull'un kanatları epey esnekti, bir anda yasaklandı. Doğru değildi." 

"Eğer bir çözüm bulunduysa sezon bitene kadar kullanılmalı, yasal değilse de sezon başlar başlamaz yasaklanmalı."

"Ancak lastikler açısından bir güvenlik meselesi söz konusu."

"Açıkçası şu ana kadar herhangi bir olay yaşanmadı, ancak belki de bizim bilmediğimiz bazı sıkıntılar vardı, belki de bundan ötürü değişiklik yapıldı. Dolayısıyla memnunum." 

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Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"

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