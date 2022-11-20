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Alpine ile şanssız bir sezon geçiren ve birçok kez yarış dışı kalarak değerli puanlar kaybeden Alonso, gelecek sezon emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in yerine Aston Martin koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Hafta sonu boyunca Vettel'e veda etmek için özel bir kaskla piste çıkan İspanyol pilot, rakibinin peşine takıldığı ilk turlarda rakibini geçmeyi düşünmediğini söyledi.

Yarış hakkında kısaca konuşan Alonso, "Sebastian'a atak yapmak istemedim, sadece kendisinin arkasında birkaç tur geçirmek ve yarıştan zevk almak istedim."

"Abu Dhabi geçiş yapması zor bir pist, bunu kabullenmeliyiz. Ancak tesisler mükemmel, hava iyiydi, oteller de harikaydı. Dolayısıyla yarışın sıkıcı geçmiş olmasını pek umursamıyorum." dedi.

Yarışın ardından kısa bir sezon değerlendirmesinde bulunan Alonso, yaşadığı dayanıklılık sorunlarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Alonso, "Sezon bittiği için mutluyum. Bildiğiniz üzere bu yıl her şey 14 numaralı aracın aleyhine işledi, 6 kez yarış dışı kalmamızın yanı sıra Avustralya'daki sıralama kazası gibi yine kontrolümüz dışında kalan sorunlar yaşadık, Avusturya'da sprint yarışına başlayamadık, örnekler çoğaltılabilir."

"Sanırım dokuz veya on dayanıklılık sorunu yaşadık, bu seviyede kabul edilebilir bir durum değil. Neredeyse her şey benim aracımda meydana geldi, dolayısıyla sezonu tamamladığıma ve yarın Aston Martin ile koltuk ayarı yapıp Salı günkü teste odaklanacağıma mutluyum. Umarım yeni takımım daha fazla şans getirir." dedi.

Aston Martin ile çıkacağı ilk test için neden bu denli sabırsızlandığı sorulan Alonso, "Sezon sonrası testleri her zaman önemlidir, ancak özellikle gelecek sezon kullanacağınız direksiyona, yol tutuşuna, butonlara, pedallara ve genel olarak araca alışabilmeniz açısından ekstra önem taşıyor."

"Gelecek sezon Bahreyn'de aracı tanımak için sadece 1.5 günümüz olacak, bu nedenle Salı günü bizim için altın değerinde."

"Aston Martin projesi gerek birçok insanı takıma katıyor olmaları, gerek tesisler, gerek yapılan yatırımlar açısından mükemmel ilerliyor. Güzel günler göreceğimizi düşünüyor ve yeni sezon için sabırsızlanıyorum." dedi.

Enstone merkezli takımdan üçüncü kez ayrılan Alonso, yaşadıkları her şeye rağmen Alpine'e minnettar olduğunu söylüyor ve takımına sonraki sezon için şans diliyor.

"Bugün hayal kırıklığı yaşadık ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Fakat takıma her şey için minnettarım, Renault ailesini iyi hatıralarla yad edeceğim. Birlikte toplam dokuz sene geçirdik ve iki şampiyonluk kazandık, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum ve gelecek sezon için iyi şanslar diliyorum."

"İyi bir performansla geri dönebildiysem ve gelecek sezon Aston Martin koltuğuna geçmek için hazır hissediyorsam bu Alpine sayesinde. Hiç şüphesiz ki 2012'den bu yana en iyi sezonumu geride bıraktım." dedi.