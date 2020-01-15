Alonso: "Schumacher ve Hamilton, araçları sayesinde baskın oldular"

Michael Schumacher, Ferrari ile yarıştığı dönemde 2000-04 yılları arası arka arkaya beş dünya şampiyonluğu almayı başarmıştı.

Lewis Hamilton ise Mercedes'le yarıştığı dönemde 2014-19 yılları arasında beş dünya şampiyonluğu aldı.

Hamilton son yıllarda pek çok rekor kırmayı başardı ve bu yıl en önemli rekorları eline geçirecek gibi görünüyor.

Hem Hamilton hem de Schumacher'e karşı yarışma fırsatı bulan 2005 ile 2006 dünya şampiyonu Alonso, Hamilton'ın daha fazla şampiyonluk alabileceğini fakat baskınlığının temel sebebinin sahip olduğu araç olduğunu dile getirdi.

Alonso'ya göre Schumacher'in baskınlığı da bundan kaynaklanıyor.

Alonso, "Lewis yedinci dünya şampiyonluğunu alabilir, sekizinciyi alabilir mi bilmiyorum... Herkesin kendine has bir karakteri var. Michael ve Hamilton, araçları sayesinde mücadeleden uzak şekilde istediklerini yapma şansı buldular."

"Michael daha fazla disiplin ve hazırlığa sahipti. Takıma daha fazla bağlıydı. Lewis'in normal bir aracı olsaydı, o zaman karakteri ve hayat tarzı ona uygun olmazdı çünkü bu durumda takım liderleri ondan memnun olmazdı."

"Charles Leclerc'e gelirsek, henüz çok genç. Çok yetenekli ve hemen iyi bir iş yaptı. Umarım uzun yıllar boyunca yarışma şansı olur." dedi.