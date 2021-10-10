Alonso, Schumacher ile olan temastan dolayı oldukça üzgün

2005 ve 2006 senelerinde bir Schumacher ile çokça kez mücadele eden Alonso, 2021 Türkiye GP'sinde bir başka Schumacher ile ilk turda temas yaşadı. F1 kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde eden Mick Schumacher, bu temasın ardından son sıraya düştü ve yarışı, takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde 19. sırada tamamladı.

Schumacher ile olan teması hakkında Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Mick'i geçmeye çalışırken onun yanında olduğumu zannettim, ancak çok geç kalmıştım. Bu nedenle birbirimizle temas ettik."

"Ne yazık ki o, bu temasın sonucunda spin attı ve ben de ceza aldım. Bu cezayı tabii ki de kabul ediyorum. Onunla temas ettiğim için çok üzgünüm. Bu durum sadece ben 14. olduğum için oldu. Benim orada olmamam gerekiyordu. Bu sene şans bizim yanımızdan geçip gidiyor sanki."

"Sanırım bu şansları gelecek sene için biriktiriyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

İlk turun ilk virajında Gasly ile temas yaşayan Alonso, bu spinin ardından geriye düşmesi nedeniyle turun ilerleyen noktalarında Schumacher ile temas yaşadı.

Gasly'ye verilen cezanın kabul edilebilirliği hakkında sorulan soruları yanıtlayan Alonso, "Bunu tam olarak bilmiyorum, kazayı televizyondan izlemedim."

"Bu tür koşullarda ilk viraj her zaman zordur. Sanırım ilk defa start anında yağmur lastikleriyleydik. Bu tür şeyler olabilir. Ne yazık ki bugün bu durum, bizim ilk beşte olduğumuz zaman başımıza geldi."

"Umarım sıradaki yarışlarda, bizim önlerde değil de arkalarda olduğumuz yarışlarda, kaos olur." dedi.

Motorsport.com'un, avantaj elde etmeleri gereken bir yarışta bu şansı kaçırmalarından dolayı üzgün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Alonso, "Hayır değilim, rekabetçi olamadığım zaman daha çok üzgün oluyorum, daha sıkıcı bir yarış geçiriyoruz."

"Rekabetçi olduğumuzda ise çılgın hava koşulları oluyor, çılgın şeyler başımıza geliyor. Daha önce de dediğim gibi, bu sene olanları göz önüne aldığımızda biz, geçiş lastiklerinde biraz daha az rekabetçi oluyoruz."

"Bugün tüm gün boyunca geçiş lastiklerini kullandık, kuru zemin lastiklerine geçmedik bile. Bu nedenle, bu lastik hamurunda rekabetçilik seviyemizi geliştirmemiz lazım. Daha önce de söylediğim gibi, biraz can sıkıcı bir durum." dedi.

Alonso aynı zamanda, yarış sırasında hiçbir zaman kuru zemin lastiğine geçmeye yeltenmediğini, pistin o kadar kuru olmadığını da dile getirdi.