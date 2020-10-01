Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Alonso, Schumacher ve Hamilton'ı şu sözlerle karşılaştırdı: “Karşılaştırmak zor. Farklı araçlarla, farklı zamanlarda yarıştılar. Michael'ı yenmesi çok zor bir yarışçı olarak hatırlıyorum. Çok yetenekliydi."

"Lewis kendi kuşağının en iyisi olan harika bir sürücü , ancak Button'ın takım arkadaşı olduğu dönem McLaren'da dünya şampiyonu olamadı."

"Mercedes'le yarışırken şampiyonluğu Nico Rosberg'e kaybetti. Michael, takım arkadaşlarından yavaş değildi. Hep kazandı. Kişisel olarak bence Michael biraz daha güçlü."