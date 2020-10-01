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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

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Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Ekleyen:
, Editör

2005 ve 2006 F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Michael Schumacher'in Lewis Hamilton'dan biraz daha iyi olduğunu düşünüyor.

Michael Schumacher ve Fernando Alonso, daha önce birlikte şampiyonluk mücadelesine giriştiler ve Alonso, 2005 ile 2006'da şampiyon olmayı başardı.

İkilinin o dönemki mücadeleleri hâlâ hatırlanıyor.

Alonso sonrasında Lewis Hamilton'la takım arkadaşı oldu ve özellikle 2007'de son yarışa kadar şampiyonluk için çekiştiler ancak sezonu eşit puanla bitirdiler.

Alonso, Schumacher ve Hamilton'ı şu sözlerle karşılaştırdı: “Karşılaştırmak zor. Farklı araçlarla, farklı zamanlarda yarıştılar. Michael'ı yenmesi çok zor bir yarışçı olarak hatırlıyorum. Çok yetenekliydi."

"Lewis kendi kuşağının en iyisi olan harika bir sürücü , ancak Button'ın takım arkadaşı olduğu dönem McLaren'da dünya şampiyonu olamadı."

"Mercedes'le yarışırken şampiyonluğu Nico Rosberg'e kaybetti. Michael, takım arkadaşlarından yavaş değildi. Hep kazandı. Kişisel olarak bence Michael biraz daha güçlü."

Alonso ayrıca Ferrari ve Sebastian Vettel hakkında da konuştu.

"Formula 1'in en efsanevi takımı olan Ferrari'ye gittiğinizde büyük beklentiler oluyor. Ferrari için yarışmak harika. Evet, şampiyonluğu kazanmadım ama olumlu bir deneyimdi. Sebastian'ın da güzel anılara sahip olacağını düşünüyorum. İkimiz de doğru zamanda iyi bir araca ve teknik kabiliyete sahip değildik."

"Ferrari ile anlaştığınızda şampiyon olmayı hedefliyorsunuz. Muhtemelen Red Bull ile dört şampiyonluk kazandıktan sonra Ferrari ile de şampiyon olmayı umuyordu. Ancak bazen doğru an geldiğinde fırsatlar kayboluyor."

"İşte bu yüzden diğer serileri de düşündüm ve Le Mans 24 Saat'e katıldım. Çünkü mümkün olan her şeyi kazanmak istedim."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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